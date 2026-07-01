AUR inițiază suspendarea președintelui Nicușor Dan. George Simion și colegii lui vor alegeri anticipate

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AUR a votat în unanimitate, pe 1 iulie, în Alexandria, demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Decizia vizează șefului statului acestuia de a desemna un nou premier după căderea Guvernului Veștea.

AUR vrea să îl suspende pe Nicușor Dan

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) face valuri pe scena politică din România, după ce a anunțat miercuri, la Alexandria, că inițiază procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan și deschide discuțiile pentru organizarea alegerilor anticipate.

Decizia a fost luată în unanimitate de cei 135 de membri ai Consiliului Național de Conducere AUR prezenți la ședința extraordinară.

„Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis miercuri, în cadrul ședinței extraordinare organizate la Alexandria (Teleorman), demararea procesului de suspendare al lui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate. Toți cei 135 de membrii CNC AUR prezenți la ședință au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și a dialogului cu celelalte forțe politice în acest sens”, a transmis partidul.

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De ce vrea AUR suspendarea președintelui

Partidul condus de George Simion a detaliat motivele acestui demers, printre ele numărându-se, conform unui comunicat oficial, „excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar și refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, așa cum este constituțional”.

Referirea este la decizia președintelui Nicușor Dan de a nu desemna un alt premier după ce Guvernul condus de Adrian Veștea a fost respins în Parlament. Lipsa sprijinului AUR pentru această propunere a fost decisivă în acest eșec.

În plus, liderii AUR au anunțat că parlamentarii partidului nu vor susține nicio altă propunere de guvern venită din partea actualei coaliții politice.

„Membrii CNC AUR au votat, în unanimitate, pentru reîntoarcerea la popor prin începerea procedurilor în privința alegerilor anticipate”, se mai precizează în comunicat.

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Când și cum poate fi suspendat președintele

Dar cât de realistă este inițiativa AUR? Experții politici consultați de Libertatea atrag atenția că provocarea majoră va fi strângerea numărului necesar de semnături din rândul parlamentarilor. Conform Constituției României, suspendarea președintelui poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul total al deputaților și senatorilor.

Conform Articolului 95 din Constituție, președintele poate fi suspendat doar pentru „fapte grave” care încalcă prevederile constituționale. Parlamentul trebuie să sesizeze Curtea Constituțională pentru un aviz consultativ privind gravitatea faptelor.

Totuși, acest aviz nu are caracter obligatoriu, iar decizia finală rămâne la mâna majorității parlamentare. Dacă suspendarea este aprobată, un referendum pentru demiterea președintelui trebuie organizat în termen de 30 de zile.

Traian Băsescu, singurul președinte suspendat

De-a lungul istoriei post-revoluționare a României, doar un singur președinte a fost suspendat – și nu o dată, ci de două ori. Traian Băsescu a fost suspendat de Parlament în 2007 și din nou în 2012. În ambele cazuri, deciziile au provocat ample dezbateri și tensiuni politice.

Pe de altă parte, Nicușor Dan s-a arătat încrezător în fața acestei încercări. Într-o declarație din 29 aprilie, el spunea că nu se teme de o eventuală suspendare, susținând că nu a încălcat Constituția.

Sursă foto: Profimedia

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