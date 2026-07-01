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Marina Minoiu, una dintre cele mai proeminente figuri ale baletului românesc, a fost demisă aseară din funcția de coordonatoare a baletului Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian”. Decizia i-a fost comunicată printr-un email, fără a fi oferită vreo explicație, după cum relatează Cultura la dubă.

Marina Minoiu, îndepărtată fără motiv de la conducerea baletului Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian”

Decizia bruscă de a o îndepărta pe Marina Minoiu de la conducerea baletului Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” vine la doar câteva luni după ce aceasta a revenit în România, în 2024, cu misiunea de a revitaliza baletul teatrului, informează Cultura la dubă. Cu o carieră impresionantă la Opera Națională București și Royal Danish Ballet, Marina era privită ca o rază de speranță pentru o instituție care nu mai stăpânea scena baletului de ani de zile. În plus, a organizat gale de balet internaționale chiar în țară, atrăgând nume mari ale scenei mondiale.

În urmă cu câteva săptămâni, Minoiu a înaintat conducerii două rapoarte în care reclama jigniri și hărțuire psihologică din partea unor colegi. Două săptămâni mai târziu, a fost concediată. „Suntem departe de un ritm occidental profesionist și sustenabil. Din păcate, la stat cultura nu are nici un viitor”, a declarat aceasta, pentru Cultura la dubă.

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Marina Minoiu a fost o voce fermă în denunțarea hărțuirii sexuale din instituție

Locul său a fost preluat de dirijorul Alexandru Ilie, numit manager interimar de ministrul interimar al Culturii, Andras Demeter, care și-a prezentat demisia de onoare pe 25 mai, dar a continuat să ia decizii administrative. De altfel, fostul manager al teatrului, Radu Petrovici, fusese și el demis după o evaluare anuală nefavorabilă.

Marina Minoiu nu este străină de controversele din lumea artistică românească. În 2016, a părăsit Opera Națională București în semn de solidaritate cu coregraful Johan Kobborg și balerina Alina Cojocaru, în urma unui scandal cu substrat xenofob. Ulterior, cariera sa a înflorit la Royal Danish Ballet, unde a devenit un nume respectat.

Potrivit surselor Cultura la dubă, Marina a fost o voce fermă în denunțarea hărțuirii sexuale din instituție, ceea ce a atras atenția asupra sa. Până la publicarea articolului de către Cultura la dubă, managerul Alexandru Ilie nu a oferit un punct de vedere cu privire la această decizie controversată.

Cazul Marinei Minoiu ridică întrebări despre viitorul culturii în România și despre cum sunt tratați artiștii care încearcă să schimbe status quo-ul.

Foto: Facebook/Theo Niculae

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