Prețul piperat al unui șezlong în Vama Veche în vara 2026

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Șezlongurile din Vama Veche au ajuns la prețuri record în 2026. Creșterea prețurilor depășește inflația de 50%, transformând relaxarea pe plajă într-un lux.

Prețul exorbitant al unui șezlong în Vama Veche

Visul unei zile relaxante pe plajă în Vama Veche vine, în 2026, cu un preț tot mai piperat. Stațiunea renumită pentru atmosfera sa nonconformistă și petrecerile nesfârșite atrage an de an mii de turiști, dar costurile pentru o simplă zi la soare au crescut considerabil. Un șezlong costă acum până în jur de 50-60 de lei în timpul săptămânii și între 80 și 100 de lei în weekend.

Această evoluție a prețurilor nu este o surpriză pentru cei care frecventează litoralul românesc. În 2021, un șezlong în Vama Veche costa doar 30 de lei în timpul săptămânii și 35 de lei în weekend. Însă, în decurs de cinci ani, tarifele au explodat, iar în locațiile mai exclusiviste de pe plajă, prețurile pot ajunge chiar și la 100 de lei pe zi, conform sursei menționate.

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Vama Veche, populară printre tineri și familii

Dar ce se află în spatele acestor scumpiri? Creșterea inflației în România, care a depășit 50% în perioada 2021-2026, a avut un impact semnificativ asupra prețurilor de pe litoral, arată datele Institutului Național de Statistică, citate de A1.ro. În plus, cererea tot mai mare pentru această destinație boemă, precum și investițiile în amenajarea plajelor private și transformarea stațiunii într-o destinație premium, au contribuit la majorarea tarifelor.

Chiar și în aceste condiții, Vama Veche rămâne o destinație preferată atât de tineri, cât și de familii. Tinerii vin aici pentru petreceri care țin până la răsărit, în timp ce familiile găsesc plaje liniștite pentru momente de relaxare. Cu toate acestea, creșterea constantă a prețurilor a devenit un subiect tot mai dezbătut printre turiști, mai ales pe rețelele sociale. Astfel, dacă plănuiți o escapadă la Vama Veche în această vară, pregătiți-vă să investiți mai mult pentru a vă bucura de o zi la soare pe un șezlong.

Foto: Shutterstock.com

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