Tânără din București, urmărită cu mașina de un taximetrist. A filmat șoferul și a spus că îi va face plângere la poliție

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Timeea Damaris, o tânără din București, a filmat un taximetrist care a urmărit-o mai multe minute prin oraș.

Tânără din București, urmărită de un taximetrist

Timeea Damaris, o creatoare de conținut online, a fost abordată de un taximetrist în timp ce mergea pe trotuar în București. Tânăra susține că bărbatul i-a spus că este frumoasă, fără că ea să reacționeze. Cu toate acestea, șoferul de taxi a continuat să meargă cu mașina încet în dreptul ei. „S-a ținut 10 minute să-mi zică că sunt frumoasă, fără ca să-i răspund: ceea ce se numește hărțuire. Bineînțeles că-i voi face reclamație unde lucrează și plângere la poliție”, a scris ea.

La un moment dat, Timeea a început să-l filmeze pe taximetrist, care a devenit defensiv și a insistat că nu i-a spus și făcut nimic. „Uitași cum este în București, mergi pe stradă, și vine taximetristul cu tine. Hai, du-te să-ți vedem și numărul”, spune tânăra în debutul filmării. „Dar nu se uită nimeni la tine, nu ți-am făcut nimic, nu ți-am spus nimic. Ești foarte frumoasă, atâta tot. Ești foarte frumoasă, atâta tot. Așa și trebuie. Te-ai supărat? Nu mă mai film, dacă nu ți-am spus nimic!”, a fost reacția bărbatului.

În filmare se văd atât firma pentru care bărbatul lucrează, cât și numărul mașinii.

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Reacții împărțite

În secțiunea de comentarii, părerile au fost împărțite. De o parte s-au situat cei care au condamnat comportamentul șoferului, iar de alta oamenii care au judecat-o pe tânără pentru cum a reacționat.

„«Nu ți-am făcut nimic.» Urmărirea unei persoane pe stradă fără consimțământul acesteia (hărțuirea) este o infracțiune și o încălcare gravă a vieții private”, a comentat cineva. „«Nu ți-am făcut nimic», dar te-a urmărit. Ferească…”, a scris altcineva. „Ireal”, a comentat și cântăreața Lora.

„Se întâmplă să ai reacția asta doar și doar pentru că nu e genul de persoană pe care îl agreezi pentru că dacă era cineva care se plia pe gustul tău filmarea asta nu exista”, a fost un alt mesaj. „Ce a făcut rău că doar ți-a făcut un compliment”, a fost de părere altcineva.

Foto: Shutterstock.com

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