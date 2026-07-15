Liviu Dragnea susține că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au spus: „E rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit”

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Liviu Dragnea dezvăluie că doi lideri PSD l-au vizitat în duminica dinaintea deciziei de a ieși de la guvernare, fără un plan concret pentru schimbarea premierului Bolojan.

Liviu Dragnea susține că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan

Liviu Dragnea, fost lider al PSD, a dezvăluit detalii despre o vizită surprinzătoare primită cu doar o zi înainte ca partidul să ia decizia de a ieși de la guvernare. Într-un interviu acordat Iosefinei Pascal pentru site-ul Helios, preluat de Digi24, Dragnea a povestit cum doi membri din conducerea PSD au venit la el duminică după-amiază, plini de încredere că îl vor înlătura pe premierul Ilie Bolojan.

„Înainte să ia ei decizia politică, istorica decizie politică de a vota dacă ies de la guvernare sau nu – a fost într-o zi de luni. În duminica aia, la mine, au venit doi membri din conducerea PSD-ului. Duminică după-amiază”, a declarat Dragnea, refuzând să ofere numele celor doi: „Nu e relevant, cel puțin acum”.

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„Și cu Nicușor Dan e vorbit, toată lumea…”

Discuția s-a axat pe planurile PSD de a-l îndepărta pe Bolojan, însă Dragnea a remarcat o lipsă de strategie dacă acest demers ar fi eșuat. „Ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan”, au afirmat liderii PSD, fără să ia în calcul varianta ca Bolojan să rămână premier interimar și lider PNL. „Nu se va întâmpla asta, pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit, toată lumea…”, au insistat aceștia. La insistențele lui Dragnea, răspunsul lor a fost simplu: „vedem atunci”.

„Deci e clar. Nu aveți niciun plan. Vă doresc succes”, a concluzionat Dragnea, care a criticat dur această abordare. Totodată, fostul lider PSD a punctat că încercările de rupere a PNL sunt „josnice” și „îngrozitoare”. „Eu, ca partid, să intru în partidul tău și să te sap pe tine, să iau niște nemulțumiți… E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât”, a afirmat acesta.

Foto: Profimediaimages.ro

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