Actorul Peter Van Norden, cunoscut pentru rolurile din „Academia de Poliție” și „The Stand”, a murit la 75 de ani

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Peter Van Norden, actorul american cunoscut pentru rolurile sale memorabile din franciza „Academia de Poliție” și miniseria „The Stand”, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Trista veste a fost confirmată în mod public de către fiul său, Robert, printr-un mesaj extrem de emoționant publicat pe rețelele sociale.

Moartea artistului, survenită în California, lasă un gol imens în inimile celor care i-au urmărit cariera de peste patru decenii, atât pe marile ecran, cât și pe scenele de teatru pe care le-a iubit nespus.

O viață dedicată scenei și cinematografiei

Născut la New York și absolvent al prestigioasei Universități Colgate, Peter Van Norden și-a descoperit rapid vocația pentru actorie. Înainte de a deveni o figură familiară pe micile și marile ecrane, el și-a șlefuit talentul pe scenele de teatru, interpretând roluri clasice în piese shakespeariene precum „Romeo și Julieta” sau „Măsură pentru măsură”.

Debutul său în cinematografie a avut loc în anul 1979, însă recunoașterea internațională a venit odată cu interpretarea savurosului și neîngrijitului ofițer chinolog Vinnie Schtulman în comedia de succes „Academia de Poliție 2: Prima lor misiune” (1985).

Parteneriatul său pe ecran cu Steve Guttenberg, cel care îi dădea viață simpaticului Mahoney, a rămas una dintre cele mai amuzante și îndrăgite dinamici din istoria comediei americane de acțiune. De asemenea, el a impresionat publicul și în producții dramatice intense, precum pelicula „Acuzata” (1988), unde a jucat alături de Jodie Foster și Kelly McGillis.

Omagiul emoționant adus de fiul său

Vestea trecerii în neființă a actorului a fost transmisă printr-un mesaj plin de durere, dar și de mândrie, scris de fiul său, Robert Van Norden. Acesta a ținut să celebreze nu doar realizările profesionale ale tatălui său, ci și caracterul cald și generozitatea care l-au definit dincolo de lumina reflectoarelor.

„Tatăl meu, Peter Van Norden, s-a stins din viață liniștit joi seară, în California. A fost un actor extraordinar de talentat, un tată incredibil și un om care a adus bucurie și râsete tuturor celor pe care i-a întâlnit în cale”, a declarat Robert Van Norden în mesajul său de rămas-bun.

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De la universul lui Stephen King la marile producții de televiziune

Pe lângă succesul din cinematografie, Peter Van Norden a fost o prezență constantă în casele telespectatorilor din întreaga lume în anii ’80 și ’90. Unul dintre cele mai apreciate roluri ale sale în televiziune a fost cel din miniseria SF „The Stand” (1994), o adaptare celebră a romanului omonim scris de Stephen King. În această producție, el l-a interpretat pe fermierul Ralph Brentner, un personaj cheie care încearcă să supraviețuiască într-o lume devastată de un virus creat în laborator.

Portofoliul său de televiziune include apariții în producții cult precum „Cheers”, „Spitalul de urgență” (ER), „Verdict: Crimă” sau „Tales From the Crypt”, dovedind o versatilitate rară care îi permitea să treacă cu ușurință de la comedie pură la drame profunde. Chiar și în ultimii ani de viață, deși aparițiile sale pe ecran deveniseră mai rare în seriale precum „9-1-1”, Van Norden nu a abandonat niciodată prima sa dragoste, continuând să joace activ în diverse trupe de teatru din California.

Peter Van Norden lasă în urmă o moștenire artistică bogată, fiind supraviețuit de soția sa, Wendy, și de fiul lor, Robert.

Foto – Profimedia

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