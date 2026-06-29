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Actorul Jack P. Shepherd, unul dintre cele mai cunoscute staruri ale televiziunii britanice, traversează cel mai frumos moment al vieții sale. Interpretul legendarului personaj David Platt din serialul „Coronation Street” a devenit tată pentru a patra oară, după ce soția sa, Hanni Treweek, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă.

Vestea cea mare a fost dată chiar de către fericiții părinți prin intermediul unei postări emoționante, fanii și colegii de breaslă grăbindu-se să îi copleșească cu mesaje de felicitare și urări de bine.

O naștere specială, departe de ochii lumii

Jack P. Shepherd și Hanni Treweek au ales ca venirea pe lume a micuței lor să aibă loc într-un cadru intim și extrem de cald, optând pentru o naștere la domiciliu. Deși fetița a sosit pe lume încă de vineri, cuplul a preferat să păstreze momentul doar pentru ei preț de două zile, făcând anunțul oficial abia duminică, spre încântarea publicului.

„Constance Ita Shepherd. Frumoasa noastră fetiță a sosit, născută în liniște acasă, înconjurată de dragoste”, au transmis cei doi proaspeți părinți într-o postare comună pe conturile lor de socializare.

Colegii din „Coronation Street” au asaltat secțiunea de comentarii

Anunțul a declanșat imediat un val de reacții din partea echipei de producție și a actorilor celebri alături de care Jack filmează de mai bine de două decenii. Printre primele care au reacționat s-a numărat Sally Dynevor, o adevărată veterană a ecranului, dar și alte nume grele ale serialelor britanice, impresionate de alegerea numelui micuței.

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„O, minunat, atât de fericită pentru voi, ce nume frumos. Vă iubesc pe toți”, a fost mesajul plin de căldură lăsat de actrița Sally Dynevor.

La rândul ei, Georgia Taylor și-a exprimat entuziasmul pentru fericitul eveniment din viața colegului ei: „O, dragilor! Sunt atât de încântată pentru voi amândoi și ce nume frumos”.

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Povestea de dragoste începută în culisele platourilor de filmare

Jack și Hanni formează un cuplu extrem de sudat, povestea lor de iubire luând naștere chiar în spatele camerelor de filmat, unde Hanni lucra ca parte din echipa tehnică a show-ului. După o cerere în căsătorie spectaculoasă în timpul unui safari, cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase în Manchester.

Acesta este primul copil al cuplului, însă actorul în vârstă de 38 de ani mai are trei copii din relațiile anterioare. Fanii au fost la fel de emoționați ca și vedetele, transmițându-le mesaje precum „Felicitări amândurora – ce nume superb” sau „Felicitări, dragilor! Bine ai venit pe lume, Constance!”.

Foto – Instagram

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