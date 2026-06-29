Surpriză de proporții înainte de premiera „Insula Iubirii” 2026. Cele mai controversate cupluri revin la Bonfire

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„Insula Iubirii”, show-ul care captivează, oferă subiecte pentru discuții nesfârșite și care aduce trăiri reale în fața celor de acasă, se apropie de momentul revenirii. Sezonul cu numărul zece va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Însă, până la momentul lansării, telespectatorii vor avea parte de o surpriză, în premieră, în această vară, din 23 iulie.

Cele mai controversate cupluri, revin la „Insula Iubirii” 2026

Cuplurile care au scris istorie în cele mai fierbinți sezoane ale emisiunii „Insula Iubirii” se întorc în show-ul care i-a făcut cunoscuți, de această dată, în România, într-o serie exclusivă de ediții speciale. „Insula Iubirii – Reuniuni” va fi formatul în care cei mai rebeli, mai controversați și mai discutați participanți își vor găsi locul pentru a povesti despre viața lor de după participare.

Ce s-a schimbat între ei, cum arată relațiile lor acum și ce planuri au în viața personală, cei de acasă vor afla în exclusivitate.

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Primele declarații ale lui Radu Vâlcan

Radu Vâlcan îi va avea alături pe foștii participanți în ceremonii speciale ale focului, în care emoția și tensiunea vor atinge cote înalte. Trăiri reale, povești despre prezent și răspunsuri la întrebări pe care le au toți cei de acasă. Totul, din 23 iulie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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„Știu că toată lumea așteaptă cu emoție sezonul cu numărul 10, însă înainte de marea premieră, le aducem o surpriză la care probabil nici nu s-ar fi gândit! Într-un cadru special creat, care le va aminti de bonfire-ul din Thailanda, cuplurile care au scris povești de neuitat se vor întoarce pentru a-și deschide sufletul și pentru a ne spune cum arată viața lor în prezent. Cine a rămas împreună, cine are o nouă relație sau cine a decis că are nevoie de o perioadă de singurătate pentru a se regăsi? Vom afla direct de la ei! În plus, vom avea ocazia să revedem imagini virale, imagini iubite de toată lumea și să vedem ce-și mai amintesc din acel moment al vieții lor. Ne vedem din 23 iulie, la Insula Iubirii – Reuniuni”, a declarat prezentatorul show-ului.

Sursă foto: PR

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