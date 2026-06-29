Valentina Pelinel și Cristi Borcea, surprinși în ipostaze tandre, în vacanță în Grecia cu cei trei copii: „Tot ce contează cu adevărat”

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Valentina Pelinel și Cristi Borcea au plecat în vacanță în Grecia alături de cei trei copii. Fostul manechin a împărtășit mai multe imagini din escapadă pe rețelele sociale. Cine îi ajută cu cei trei copii, în vacanță și acasă.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, vacanță de vis în Grecia cu cei trei copii

Valentina Pelinel și Cristi Borcea se bucure de soare și mare în Grecia, unde vor petrece 12 zile alături de copiii lor, Milan și gemenele Rania și Indira. Primele imagini din vacanță, publicate de Valentina pe rețelele sociale, emană căldură și fericire. „Încă o filă din vara noastră. Cu soare, mare și tot ce contează cu adevărat”, a scris ea.

Vacanțele în Grecia au devenit deja o tradiție în familia Borcea. În fiecare vară, copiii cuplului au ocazia să se reunească și să creeze amintiri împreună. Vorbind pentru Libertatea, Valentina a dezvăluit că acest concediu include și o bonă, pentru a-i ajuta cu cei mici. „Mergem cu toții, de la mic la mare. A, da, normal că luăm și o bonă să ne ajute, că suntem mulți. Și sunt și câțiva mici. Stăm la niște căsuțe. Atmosfera e frumoasă, denotă fericire, auzi chicote. Mai auzi și câte o ceartă între ei, dar e normală, nu? Nu-s roboți. Se distrează!”, a mărturisit ea cu sinceritate.

Urmează o vacanță în doi în Italia

Dar vacanța nu se termină aici. După zilele pline de râsete și joacă alături de copii, Valentina și soțul ei vor pleca doar ei doi într-o escapadă romantică în Italia, o țară de care sunt profund îndrăgostiți. „Ne place mâncarea, ne plac oamenii. Ne place tot! Plecăm și cu copiii, și doar noi doi. Nu ținem cont de anotimp, pur și simplu”, a spus Valentina înainte de plecare, conform sursei citate.

Anul acesta este cu atât mai special pentru cei doi, care sărbătoresc opt ani de căsnicie. Pentru Valentina, cifra opt are o semnificație aparte, fiind un simbol al norocului, mai ales că ziua ei de naștere coincide cu această cifră magică.

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Amândoi au mai fost căsătoriți

Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit civil pe 12 septembrie 2018, în România, iar religios pe 30 septembrie 2018, în Ungaria, la Budapesta. La acea vreme, cuplul îl avea pe Milan și Valentina era însărcinată cu fiicele lor gemene.

Modelul și afaceristului și-au confirmat relația în anul 2016, deși presa speculează că ar fi fost împreună încă din 2010. Cristi Borcea a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai primului soț al Valentinei Pelinel, Cristian Boureanu. Pelinel și Boureanu au fost căsătoriți din 2007 până în 2014. Mariajul cu Valentina este al treilea pentru afacerist. Din 1988 până în 2011, Cristi a fost căsătorit cu Mihaela Borcea, iar din 2011 până în 2016 cu Alina Vidican.

Câți copii are Cristi Borcea

Cristi Borcea este tatăl a nouă copii. Din primul mariaj cu Mihaela Borcea, bărbatul are trei copii, un fiu, Patrick, și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo.

Din căsnicia cu Alina Vidican, Cristi Borcea mai are doi copii, un fiu și o fiică, Alexandru și Gloria.

Iar din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu, Cristi mai are o fiică, Andreina Carolyn Christine.

Foto: Instagram; Facebook

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