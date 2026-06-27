Valentina Pelinel, detalii despre viața de familie și cum se împarte între carieră și copii. „Sunt în forță, fac mai multe lucruri!”

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Valentina Pelinel rămâne una dintre cele mai admirate prezențe din showbiz-ul autohton, reușind să îmbine cu succes viața publică cu responsabilitățile de mamă.

Prezentă recent la un eveniment monden din Capitală, unde a respectat cu strictețe codul vestimentar impus, vedeta a vorbit deschis despre ritmul alert al vieții sale de zi cu zi, despre proiectele estivale, dar și despre semnificația specială pe care o are anul curent pentru relația sa cu omul de afaceri Cristian Borcea.

Semnificația mistică a cifrei opt în căsnicia cu Cristian Borcea

Anul acesta aduce o aniversare extrem de importantă pentru cuplul format din Valentina Pelinel și cunoscutul om de afaceri. Cei doi vor împlini opt ani de la momentul în care au spus cel mai important „Da” din viața lor, în fața ofițerului de stare civilă. Pentru fostul fotomodel, această cifră nu reprezintă o simplă statistică a timpului trecut, ci este strâns legată de propria identitate și de mici coincidențe numerologice.

„Da, 8 ani de la căsătorie. E bine. Cifra 8 este cu noroc, să știi! Pentru că sunt născută pe data de 8, într-o zi de 8”, a mărturisit Valentina Pelinel într-un interviu pentru viva.ro, completând că acest număr reprezintă, de asemenea, și semnul infinitului.

Întrebată dacă ghidează aspectele majore ale vieții după superstiții, vedeta a nuanțat abordarea sa: „Să știi că îmi place să mă mai distrez, să citesc un horoscop, să mai citesc anumite articole din numerologie, dar nu îmi pun bază în asta. O fac doar așa, de amuzament”.

Planuri stricte pentru vacanță și ritmul zilnic alături de cei trei copii

Dincolo de evenimentele strălucitoare și momentele de relaxare, cea mai mare parte a timpului Valentinei Pelinel este dedicată creșterii și educării celor trei copii pe care îi are cu Cristian Borcea. Agenda zilnică a vedetei este guvernată de activitățile micuților, dar și de o disciplină riguroasă când vine vorba de menținerea propriei forme fizice

„Am alergat la concursuri de gimnastică, la antrenamente, înot, tot ce au de făcut copiii. Sală, sport… de toate. Fac din toate câte ceva”, a explicat ea. Totuși, efortul depus zilnic va fi recompensat în perioada imediat următoare cu o escapadă estivală mult așteptată. Întrebată despre destinația din această vară și modalitatea de transport aleasă, Valentina Pelinel a oferit detalii clare: „Plecăm în Grecia, săptămâna viitoare. De-abia aștept. Cu ambele. Zburăm o oră cu avionul și apoi luăm mașina”.

Cum se simte vedeta la 45 de ani: „Sunt în forță”

Un alt subiect abordat a fost legat de trecerea timpului și modul în care vedeta își percepe vitalitatea în această etapă a vieții. Valentina Pelinel a ținut să specifice vârsta sa exactă, demontând mitul conform căruia energia scade odată cu maturizarea și subliniind că se află într-o perioadă excelentă din toate punctele de vedere.

„Am 45, chiar. Pentru că în decembrie împlinesc 46. Imediat fac 50. Eu zic că am mai multă energie la 45 de ani. Sunt în forță, fac mai multe lucruri… Dar, dacă ne dădea Dumnezeu mintea de acum, atunci… Dacă eram cu mintea de azi în corpul de la 20 de ani… atunci să vezi ce mai puneam lumea la cale!”, a concluzionat Valentina Pelinel.

Foto – Facebook / Instagram

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