Cum se înțelege iubitul lui Emil Rengle cu socrul lui. Ce l-a învățat pe Alexandro tatăl dansatorului: „Mergem doar noi doi să facem…” 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Emil Rengle trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alejandro, sufletul lui pereche. Alejandro Fernandez se înțelege de minune cu socrul lui, tatăl dansatorului. Între cei doi s-a creat o frumoasă legătură de prietenie, cu toate că acesta nu vorbește atât de bine română. Timpul petrecut alături de Nicolae l-a ajutat pe partenerul lui Rengle să deprindă mai bine cuvinte în limba română și să înțeleagă mai ușor cu cei din jur.

Alejandro Fernandez are o relație foarte bună cu socrul lui

Emil Rengle a dezvăluit că iubitul lui se înțelege extrem de bine cu tatăl său. Cei doi au devenit prieteni buni, iar Alejandro merge cu socrul lui la făcut pălincă. Mai mult, cei doi vorbesc zilnic și spune că datorită lui a învățat să vorbească română atât de rapid.

Alejandro spunea că și-ar dori să fie român în acte, așa că a început un proces ca să obțină cetățenia. Spaniolul deja s-a integrat bine în cultura noastră și exersează limba română cu socrul lui.

Citește și: Cine este Emil Rengle de la Asia Express 2025. Vrea să adopte un copil cu logodnicul lui, Alejandro Fernandez

„Cred că trebuie să învăț un pic mai bine românește. Și mai am de învățat cum să fac mici, sarmale, salată de boeuf, dar și cum să fac pălincă și must”, a declarat Alejandro pentru Libertatea, completat fiind de Emil Rengle, care a mărturisit că iubitul lui s-a apropiat tot mai mult de familia lui. „Nu că știe să facă pălincă. Este cel mai bun prieten cu tati. De când este cel mai bun prieten se duc împreună la cazan. Cum să nu-l învețe Nicolae pe Alejandro?”.

Alejandro Fernandez îl consideră pe Nicolae propriul său tată

Iubitul lui Emil Rengle vorbește cu multă căldură și apreciere despre Nicolae, care l-a făcut să se simtă parte din familia lor. Cei doi petrec mult timp împreună, chiar și fără dansator, iar relația lor a evoluat și sunt buni prieteni.

„Nicolae este o persoană perfectă. E ca tatăl meu. Nu este doar al lui Emil, este și al meu. Suntem prieteni foarte buni. Mergem doar noi doi să facem pălincă. Fără Emil”, a povestit amuzat Alejandro.

Citește și: Rengle și Alejandro Fernandez, dezvăluiri despre gelozie: „Am trecut prin momente în care am făcut greșeli!” Cum rezolvă problemele din relație

Rengle a recunoscut că uneori se simte exclus când iubitul și tatăl lui vorbesc zi de zi pe video call.

„Îi aud zilnic vorbind pe Facetime. Deci Alejandro și cu tati au legat o prietenie extraordinară. Da, mă simt în plus. Tata nu știe nici spaniolă, nici engleză. Îl obligă pe Alejandro să vorbească în română”, a completat Emil Rengle pentru Libertatea.

Spaniolul a învățat limba de la Nicolae, motiv pentru care îi este recunoscător.

„Tati Rengle a fost cel mai bun profesor bun din viața mea. Emil trebuie să lucreze la birou, eu lucrez mult de acasă și stau cu tati Rengle. La începutul relației noastre, el nu știa să vorbească nimic în engleză sau spaniolă, ci vorbea doar în limba română, așa că eu trebuia să fac ceva. Într-o săptămână cred că am învățat mai mult decât în doi ani cu Emil”, ne-a povestit Alejandro Fernandez.

Urmărește-ne pe Google News