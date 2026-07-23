Ilinca Vandici, dezvăluiri despre despărțirea de Ciprian Marica. Fotbalistul i-a fost infidel: „M-am ferit să par o nebună, așa cum bărbații au foarte ușor tendința să ne considere”

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Ciprian Marica, fostul cuceritor al showbiz-ului românesc, a făcut furori cu relațiile sale. De la Ilinca Vandici la Gina Pistol, poveștile de dragoste s-au încheiat adesea în scandaluri și trădări. Ilinca Vandici a fost una dintre vedetele care a povestit cu sinceritate despre infidelitatea fostului ei iubit și cum a reacționat când a aflat că a înșelat-o.

Ilinca Vandici, despre infidelitatea lui Ciprian Marica

Ciprian Marica, fostul fotbalist al echipei naționale a României, a fost mult timp cunoscut nu doar pentru performanțele sale sportive, ci și pentru viața amoroasă tumultuoasă. De-a lungul anilor, mai multe dintre relațiile sale cu femei celebre din showbiz au ajuns sub lupa publicului, însă una dintre cele mai discutate povești rămâne cea cu Ilinca Vandici.

Prezentatoarea de la Kanal D a vorbit deschis despre dezamăgirea provocată de Marica, care a înșelat-o cu Bianca Drăgușanu. Într-un interviu acordat în 2019 revistei Tabu, Ilinca a povestit cum a încercat să înțeleagă ce s-a întâmplat.

„Am încercat să port o discuție civilizată, fără crize și isterii, plecând de la întrebarea: «De ce ai făcut asta?» M-am ferit să par o nebună, așa cum bărbații au foarte ușor tendința să ne considere în asemenea momente, poate pentru a-și masca vina. M-am simțit dezamăgită, fiindcă mi s-a răspuns prin negații, deci am fost și mințită, pe lângă faptul că am fost înșelată”, a mărturisit ea atunci.

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Cum a aflat de trădarea fostului fotbalist

Relația dintre cei doi a durat doi ani, însă a luat sfârșit atunci când Ilinca Vandici a aflat de trădarea lui Ciprian Marica. Aceasta a mai dezvăluit că fostul fotbalist a încercat să o cucerească și pe Adelina Pestrițu, însă fără succes.

„Știu că Ciprian i-a trimis niște mesaje Adelinei Pestrițu. Ea și-a pierdut telefonul și acele mesaje au ajuns în redacția unei reviste. Au fost și publicate. La două luni după aceea. Adelina e o fată cu foarte mult bun-simț, n-aveam de ce să mă iau de ea, mai ales că ea nici măcar nu i-a răspuns. El doar a încercat, i-a trimis niște mesaje. Eu am înțeles exact cum au stat lucrurile și chiar am invitat-o în emisiune ulterior. Nu i-am purtat niciun fel de ranchiună. Cu Bianca, la fel. Fetele astea sunt vizibile, sunt frumoase, orice bărbat și-ar dori să le aibă”, a adăugat Ilinca Vandici.

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Pe lângă relația cu Ilinca Vandici, Ciprian Marica a mai fost implicat în povești de dragoste cu alte femei din lumina reflectoarelor, printre care Geanina Ilieș, Gina Pistol și Laura Teodoru.

Geanina Ilieș a mărturisit că Marica a fost primul bărbat din viața ei, însă relația lor a fost una de scurtă durată.

În ceea ce o privește pe Laura Teodoru, pe vremea când aceasta era prezentatoare la DigiSport, se vehicula chiar ideea unei logodne, însă relația lor s-a încheiat fără vreo explicație.

Din 2016, Ciprian Marica are o relație stabilă cu Ioana Marcu, alături de care are și doi copii. Cuplul a preferat să păstreze discreția și să nu se căsătorească, fostul fotbalist declarând că actele nu schimbă natura sentimentelor lor.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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