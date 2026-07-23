David Pușcaș, dezvăluiri despre examenul de BAC. Ce notă a luat fiul adoptiv al Luminiței Anghel la examen

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David Pușcaș a făcut dezvăluiri despre perioada liceului și despre examenul de Bacalaureat. El a vorbit despre notele obținute la BAC și despre condițiile dificile în care a fost nevoit să învețe. Iată ce note a obținut fiul adoptiv al Luminiței Anghel la examenul maturității.

David Pușcaș, mărturii despre examenul de BAC

Fiul adoptiv al cântăreței a fost invitat la emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu și a vorbit despre condițiile grele în care a fost nevoit să învețe.

Tânărul susține că rezultatele lui la examen au fost peste așteptările multora. În plus, el spune că a reușit să aibă o medie la BAC mai mare decât colegii care luau doar note maxime în timpul anilor de liceu.

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„Nu eram 10 pe linie, eram copil normal. Am luat BAC-ul cu 8,03 în niște condiții oribile, abuzat fizic și psihic de această persoană de care vorbim. Am luat medie mai mare decât copiii din clasă care aveau 10 pe linie. Eu am fost la Teatru și am avut la BAC Română, Logică, Istorie. Am fost la Dinu Lipatti. La Română am luat 8,60, la Logic 8,80. Am învățat singur cum am putut. La Istorie am luat 7,16”, a spus David Pușcaș.

În aceeași emisiune, David Pușcaș a spus că și-ar fi dorit să continue studiile, dar situația în care s-a aflat după ce a terminat liceul nu i-a mai permis acest lucru.

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De ce nu a făcut facultate

El a spus că a fost nevoit să renunțe la visul de a urma o facultate și să se concentreze pe găsirea unui loc de muncă.

„Nu m-am mai dus la facultate că m-au mutat din casă și munceam cu 600 de lei. Mi-ar fi plăcut să fac UNATC sau jurnalism. Eram disperat cu televiziunea. A rămas doar un vis, dar nu îmi mai doresc lumea asta, știu că nu e ușor și nu am șanse.

Visul meu era să rog oamenii de pe TikTok să mă ajute să strâng bani să fac Facultatea de Asistență Socială să ajut și eu alți copii”, a mărturisit David Pușcaș.

El a explicat că era pasionat de lumea televiziunii încă din adolescență, însă lucrurile nu au mers așa cum visa. Cu toate acestea, tânărul spune că nu a abandonat ideea de a urma o facultate, însă pentru a urma studii universitare, are nevoie de bani, iar momentan el supraviețuiește cu ajutorul oamenilor care îi donează bani pe TikTok.

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