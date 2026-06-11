Răsturnare de situație pentru David Pușcaș în procesul cu Luminița Anghel: „Aici este oficialul de la tribunal!” Care este verdictul judecătorilor

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Relația extrem de tensionată dintre Luminița Anghel și fiul ei adoptiv, David Pușcaș, care a ținut ani la rând primele pagini ale publicațiilor mondene, a ajuns la un deznodământ legal neașteptat. După ce artista a apelat la măsuri radicale și i-a intentat tânărului un dosar penal pentru hărțuire și amenințare, autoritățile au emis verdictul final.

David Pușcaș a decis să pună capăt speculațiilor și a prezentat public documentele oficiale care arată cum s-a încheiat războiul juridic cu celebra sa mamă.

Verdictul instanței: De ce au scăpat autoritățile de sub acuzații mesajele de amenințare

Vizibil ușurat de turnura pe care au luat-o evenimentele, David Pușcaș a citit în direct, pe rețelele de socializare, concluziile oficiale venite de la tribunal. Instanța a analizat mesajele trimise de tânăr și a stabilit că, deși limbajul folosit a fost unul extrem de dur, faptele sale nu au întrunit elementele unei infracțiuni de natură penală.

„S-a clasat dosarul și voi explica de ce s-a clasat. Aici este oficialul de la tribunal. Cu privire la infracțiunea de amenințare. În cauză, mesajele trimise de numitul Pușcaș David conțin expresii cu caracter ostil, acestea nu sunt suficient determinate și concrete pentru a contura o amenințare în caz penal”, a dat citire tânărul din documentul oficial.

Conform magistraților, textul trimis de David a avut doar o tentă generală de revoltă, fără a pune în pericol integritatea artistei. „Formulările utilizate au caracter general și nu relevă o intenție clară de a săvârși o faptă determinată. De asemenea, nu rezultă existența unui pericol real sau iminent, iar din ansamblul probator nu se poate reține că persoanei vătămate i-a fost indusă o stare de temere în sensul cerut de lege”, se mai arată în decizia judecătorească.

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Acuzația de hărțuire, demontată punct cu punct: „Nu a conturat o conduită repetată”

Nici cel de-al doilea capăt de acuzare din plângerea penală depusă de Luminița Anghel nu a avut sorți de izbândă în fața legii. Judecătorii au analizat frecvența interacțiunilor și au considerat că nu se poate vorbi sub nicio formă despre un comportament de hărțuire sistematică.

„Din materialul probator administrat rezultă că numitul Pușcaș David a transmis un număr redus de mesaje, fără a contura o conduită repetată, insistentă și sistematică. De asemenea, nu s-a dovedit că aceste acte ar fi fost de natură să producă o variabilă stare de temere în sensul normei de incriminare. În lipsa caracterului repetitiv și a consecinței cerute de lege, respectiv producerea unei stări de temere, se constată că fapta nu întrunește elemente constitutive ale infracțiunii de hărțuire”, a explicat David Pușcaș.

Adevăratul motiv al războiului: „Vrea să mă scoată de la moștenire”

Deși acum respiră ușurat, David a rememorat momentele de panică prin care a trecut în iarnă, când poliția i-a bătut la ușă și a primit citația de la Judecătoria Buftea. Impactul emoțional a fost unul extrem de dureros pentru tânăr, mai ales că demersul legal fusese pornit chiar de cea care l-a crescut.

„Prima oară a venit poliția la mine la ușă, dar eu nu am răspuns. Apoi am primit o citație. Mi s-a făcut rău, s-a învârtit camera cu mine când am fost informat de la Judecătoria Buftea. Un capăt de acuzare este amenințarea, am plângere penală făcută pe amenințare și mai este pentru hărțuire”, povestea el în momentul declanșării anchetei, pentru cancan.ro.

În spatele acestor acuzații grave, David Pușcaș susține însă că miza ar fi cu totul alta, una de natură financiară și familială. El a acuzat-o direct pe Luminița Anghel că încearcă prin orice mijloace să îl îndepărteze definitiv din familie și să îl priveze de drepturile sale legale.

„Mi-a pregătit dosarul mama. Am cerut în stânga și în dreapta un avocat, acum am pe cineva care mă reprezintă. Vrea să mă scoată de la moștenire, să nu moștenesc nimic, dar mi-a zis și avocatul că este foarte greu ce face ea. Nu știu, mă pedepsește și nu știu de ce vrea să îmi facă rău. Îi e frică soțului ei că trebuie să îmi lase o parte din bani. Se răzbună pe mine mama pentru că am tupeul să vorbesc și că am povestit real ceea ce s-a întâmplat. Vrea să iasă din certificatul meu de naștere. Îi tremură chiloțeii soțului ei că o să am partea mea de avere de 25 %”, a adăugat David Pușcaș.

Foto – Facebook

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