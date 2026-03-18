David Pușcaș, în fața anchetatorilor după acuzațiile Luminiței Anghel. „M-am panicat! Am intrat cu niște stări în secție absolut oribile!”

La un an după ce Luminița Anghel a depus plângere penală împotriva fiului ei adoptiv, acuzându-l că i-ar fi trimis mesaje cu amenințări, David Pușcaș a fost chemat la audieri în dosar. Tânărul a povestit cum a trăit experiența și ce a declarat în fața autorităților, mărturisind că trece printr-o perioadă dificilă.
„Am avut audierile. M-am panicat. E oribil. Am intrat cu niște stări în secție absolut oribile. Noroc că nu am fost singur în asta. Mulțumesc lui Dumnezeu. O oră a durat audierea. E prima oară, niciodată n-am avut probleme cu legea. Niciodată n-am avut dosare penale sau să mă oprească poliția”, a povestit tânărul.
„Am trimis mai multe mesaje în care i-am spus că dărâm Bucureștiul, dar așa sunt eu. Sunt o persoană impulsivă, dar niciodată în viața asta nu aș răni-o pe mama. Niciodată în viața asta nu i-aș face rău mamei mele”, a declarat el.
Tânărul spune că perioada în care au fost trimise mesajele a coincis cu un moment dificil din viața lui. „Eu nu eram într-o stare ok atunci, în perioada anului 2022, din cauza problemelor pe care le-am avut acasă, destul de grave”, a explicat David.
Fiul adoptiv al artistei afirmă că mesajele au fost modul lui de a-și exprima durerea și dorința de a reface legătura cu familia.
„A fost doar foarte multă suferință adunată și o dată la o mie de ani îi dădeam un mesaj mamei mele în care îi spuneam suferința mea și îmi exprimam doleanța, să stau cu ei la aceeași masă, inclusiv cu tatăl căruia îi port numele”, a mai spus el.
David Pușcaș susține că procurorii au înțeles contextul și că a putut explica în detaliu motivele care au dus la situația actuală.
David Pușcaș, acuzații dure la adresa lui Silviu Dumitriade
El a spus că Dumitriade îl trata cu dispreț și duritate. „Ca pe un câine mă tratau!”, a declarat David, afirmând că episoadele de abuz nu erau izolate. Potrivit lui, în momentele tensionate, era obligat să stea în genunchi în fața acestuia. „Silviu mă punea să stau în genunchi în fața lui. N-am mai spus la nimeni”, a mărturisit el.
Întrebat dacă astfel de situații se repetau, David a confirmat: „Da, în sufragerie mă punea, efectiv mă obliga să stau în genunchi când mă certam cu mama. Și vreau să mi le facă acum, la 29 de ani, să vedem dacă are tupeu!”