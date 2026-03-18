Cătălin Cazacu a devenit cetățean cu acte în regulă Zanzibar. Ce proiect ambițios plănuiește în Africa: „Mi-am promis că nu o să mai dau niciodată zăpada jos de pe mașină”

Cătălin Cazacu a decis să plece din România și să se mute în Zanzibar. Fostul sportiv a vorbit despre cum arată viața lui în Africa și cum a reușit să devină cetățean cu acte în regulă. Iată cum s-a adaptat Cazacu la viața în Zanzibar.

Cătălin Cazacu s-a mutat în Africa

După mai multe vizite în Zanzibar, Cătălin Cazacu a decis să nu mai fie turist și să se mute acolo definitiv. În urmă cu șapte ani, fostul sportiv descoperea acest loc și se îndrăgostea iremediabil de el.

Acum, el are planuri mari pentru Zanzibar, inclusiv pe plan profesional. Cazacu își împarte viața între România și Africa și pregătește un proiect foarte ambițios pentru care a rezolvat partea birocratică rapid. El recunoaște că nu ar putea să renunțe definitiv la România.

„Mi-am mutat o bună parte din viața mea de ceva timp acolo, în sensul că mi-am promis că nu o să mai dau niciodată zăpada jos de pe mașină, că nu o să mai prind niciodată zăpada în România sau niciunde pe glob.

Și tocmai de aceea m-am „mutat” în locul ăla pe care l-am descoperit acum șapte ani. Am fost unul dintre primii români care au fost acolo. A fost o chimie cumva, este un loc diametral opus de ceea ce trăim noi în Europa sau în țările civilizate.

Ești mai aproape de natură, nu am problemele pe care le am când sunt aici, cu ce mă îmbrac, ce fac. Totul e foarte lejer, iar asta mă face să mă simt foarte bine”, a spus Cătălin Cazacu pentru cancan.ro.

„Pregătesc ceva foarte mare”

Cazacu a povestit că se pregătește să deschidă o afacere în Zanzibar și este foarte entuziasmat. El a povestit cum a reușit să își înmatriculeze mașina și să își facă actele într-o singură oră.

„Nu mai sunt simplu turist. Pregătesc să deschidem ceva foarte mare, o chestie la care i-am simțit lipsa mult timp cât eu am stat pe insulă și lucrez de ceva timp la chestia asta. Nu am făcut vizibil lucrul ăsta pentru că mi-am dorit să fie securizată toată povestea. Iar acum deja suntem în construcție și sper că la sfârșitul anului să și deschidem.

Ce pot eu să spun pentru o țară care are probabil 1% din asfaltul pe care îl avem noi? Să-mi înmatriculez mașina și să-mi fac actele pentru mine a durat până într-o oră. Deși lucrurile acolo par greoaie și nu au tehnologia pe care o avem noi, să știi că în anumite domenii se mișcă foarte bine.

Adică, pentru ca să am actele toate gata a durat în jur de o oră. De la momentul când le-am început, totul a fost digital, mi le-au făcut ei online. Și acum sunt cetățean cu acte în regulă, cum ar fi”, a spus Cazacu.

