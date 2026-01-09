Iubita lui Cătălin Cazacu, șocată de nivelul de trai din Africa. Ce i s-a întâmplat într-un salon de înfrumusețare: „Sărăcie lucie”

Cătălin Cazacu și-a dus iubita într-o vacanță exotică în Africa. Vedeta și partenera lui sunt adepții destinațiilor îndepărtate și exotice, așa că au ales ca destinație continentul african. Totuși, Roxana a fost uimită de sărăcia în care trăiesc oamenii în această parte a lumii.

Iubita lui Cătălin Cazacu, uimită de sărăcia din Africa

Cătălin Cazacu și Roxana au plecat zilele trecute în vacanță în Africa. Roxana Șerbănescu le-a arătat urmăritorilor cum este în destinația exotică și le-a mărturisit că a găsit un loc mai frumos, unde a mers.

Ea a fost șocată de sărăcia din Africa. Cu toate acestea, a găsit un coafor frumos amenajat unde a mers să se răsfețe. Tânăra a fost surprinsă de scaunele aurii, în contrast cu sărăcia din Africa. Ea s-a lăudat urmăritorilor că a găsit un loc cu prețuri mai ridicate, chiar și în Africa, unde totul este sărăcăcios.

„Suntem în mijlocul Africii, într-o sărăcie lucie. Și nu zic eu că sunt detector de prețuri scumpe sau de locuri drăguțe, dar tocmai am găsit un loc unde te poți coafa sau tunde decent, pe scaune aurii. Ce ziceți de asta? Mi-e foarte drag”, a spus Roxana Șerbănescu, pe Instagram.

Cătălin Cazacu: „Africa m-a dezbrăcat de tot ce e în plus”

Cătălin Cazacu a vorbit despre vacanța în Africa drept una care l-a învățat ce înseamnă simplitatea și minimalismul. El a declarat că a renunțat la tot ce este în plus material și se bucură de simplitate și libertate.

„Africa m-a dezbrăcat de tot ce e în plus! Fără branduri. Fără tocuri. Doar un scooter, tălpile goale în nisip, pielea sărutată de soare și liniștea aia care te face să respiri altfel. Perioada asta e despre simplitate, libertate și luxul suprem: să nu ai nevoie de nimic”, a scris iubita lui Cătălin Cazacu, pe rețelele de socializare.

Cine este Roxana Șerbănescu

De câteva luni, Roxana Șerbănescu și Cătălin Cazacu formează un cuplu. Tânăra este antreprenoare, are mai multe afaceri de succes și este pasionată de sport. Ea este originară din Craiova și iubește să călătorească în destinații precum Bahamas, Tanzania, Cuba sau Singapore.

Ea deține un hotel și un restaurant, afaceri care îi permit să ducă o viață de lux.

