Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc: „Ceea ce a început ca un vis devine încetul cu încetul visul nostru pentru totdeauna”

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au făcut un anunț emoționant pe Instagram: se căsătoresc! Cuplul, deja binecunoscut în lumea showbiz-ului românesc, a ales să împărtășească vestea într-un mod inedit, printr-un video care a cucerit imediat inimile fanilor.
Alice Peneacă, în vârstă de 34 de ani, este mama unei fetițe care va împlini 3 ani în această vară. Fotomodelul și antreprenorul au construit împreună o familie bazată pe iubire și înțelegere, iar Alice nu se sfiește să spună cât de mult i s-a schimbat viața de când a devenit mamă.
„Sunt împlinită 100% și sunt foarte, foarte fericită și este tot ceea ce am visat. Chiar așa este, o simt din tot sufletul”, a declarat aceasta pentru Spynews.ro la finalul anului 2025.
Alice Peneacă a mărturisit că nu își mai dorește nimic material și că se simte completă alături de fiica și partenerul ei.
„Sunt momente în care sunt autoritară, când mi se pare că e nevoie de puțină disciplină. Adică suntem prieteni până la un anumit punct”, a explicat vedeta, subliniind importanța de a fi prezent în viața copilului, dar și de a-i permite să devină independent.
Alice a dezvăluit că micuța nu are acces la ecrane sau desene animate, preferând interacțiunile reale.
„Nu, nu are voie la ecran, e clar, nu are nevoie de niciun ecran. Așa, mai stă pe FaceTime cu bunicii, cu verișoara ei. E inevitabil, nu ai cum să-i ferești chiar atât de mult de telefon, dar nu are acces la telefon”, a afirmat ea.
Vedeta pune un accent deosebit pe somnul copilului, considerându-l esențial pentru o dezvoltare sănătoasă.
