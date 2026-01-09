Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc: „Ceea ce a început ca un vis devine încetul cu încetul visul nostru pentru totdeauna”

Fotomodelul Alice Peneacă și antreprenorul Dragoș Caliminte se pregătesc de nuntă! Evenimentul va avea loc în vara lui 2026, marcând un nou capitol în povestea lor de dragoste.

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se cătăroresc

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au făcut un anunț emoționant pe Instagram: se căsătoresc! Cuplul, deja binecunoscut în lumea showbiz-ului românesc, a ales să împărtășească vestea într-un mod inedit, printr-un video care a cucerit imediat inimile fanilor.

Cei doi au ales vara lui 2026 pentru marele eveniment, fără să dezvăluie data exactă.

Îmbrăcată într-o rochie lungă, strălucitoare, Alice a radiat alături de iubitul ei, Dragoș, care purta un costum elegant.

„Se întâmplă! Ceea ce a început ca un vis devine încetul cu încetul visul nostru pentru totdeauna. Vara lui 2026”, au scris cei doi pe Instagram.

Fotomodelul, despre rolul de mamă

Alice Peneacă, în vârstă de 34 de ani, este mama unei fetițe care va împlini 3 ani în această vară. Fotomodelul și antreprenorul au construit împreună o familie bazată pe iubire și înțelegere, iar Alice nu se sfiește să spună cât de mult i s-a schimbat viața de când a devenit mamă.

„Sunt împlinită 100% și sunt foarte, foarte fericită și este tot ceea ce am visat. Chiar așa este, o simt din tot sufletul”, a declarat aceasta pentru Spynews.ro la finalul anului 2025.

Alice Peneacă a mărturisit că nu își mai dorește nimic material și că se simte completă alături de fiica și partenerul ei.

Relația cu fiica ei este una bazată pe echilibru.

„Sunt momente în care sunt autoritară, când mi se pare că e nevoie de puțină disciplină. Adică suntem prieteni până la un anumit punct”, a explicat vedeta, subliniind importanța de a fi prezent în viața copilului, dar și de a-i permite să devină independent.

Alice a dezvăluit că micuța nu are acces la ecrane sau desene animate, preferând interacțiunile reale.

„Nu, nu are voie la ecran, e clar, nu are nevoie de niciun ecran. Așa, mai stă pe FaceTime cu bunicii, cu verișoara ei. E inevitabil, nu ai cum să-i ferești chiar atât de mult de telefon, dar nu are acces la telefon”, a afirmat ea.

Vedeta pune un accent deosebit pe somnul copilului, considerându-l esențial pentru o dezvoltare sănătoasă.

