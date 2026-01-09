  MENIU  
Home > Vedete > Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc: „Ceea ce a început ca un vis devine încetul cu încetul visul nostru pentru totdeauna”

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se căsătoresc: „Ceea ce a început ca un vis devine încetul cu încetul visul nostru pentru totdeauna”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 09.01.2026, 17:58

Fotomodelul Alice Peneacă și antreprenorul Dragoș Caliminte se pregătesc de nuntă! Evenimentul va avea loc în vara lui 2026, marcând un nou capitol în povestea lor de dragoste.

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte se cătăroresc

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au făcut un anunț emoționant pe Instagram: se căsătoresc! Cuplul, deja binecunoscut în lumea showbiz-ului românesc, a ales să împărtășească vestea într-un mod inedit, printr-un video care a cucerit imediat inimile fanilor.

alice peneaca cu dragos caliminte anuntIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Cei doi au ales vara lui 2026 pentru marele eveniment, fără să dezvăluie data exactă.

Îmbrăcată într-o rochie lungă, strălucitoare, Alice a radiat alături de iubitul ei, Dragoș, care purta un costum elegant.

„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
„Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”. După ce a slăbit zeci de kilograme, Oana Radu a mărturisit acum că nu a mai făcut sport și nici nu a mai ținut dietă de 2 ani. Cum arată acum / Foto
Recomandarea zilei

„Se întâmplă! Ceea ce a început ca un vis devine încetul cu încetul visul nostru pentru totdeauna. Vara lui 2026”, au scris cei doi pe Instagram.

Citește și: Oana Roman a răbufnit. Ce a pățit după ce s-a întors în România din vacanță: „Sunteți niște imbecili fără margini, vă bateți joc”

„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Recomandarea zilei

Citește și: Alex Bodi face lumină în războiul cu Ramona Olaru. Ce l-a scos din minți, de fapt: „Deranjul meu cel mai mare e că a făcut un story în engleză”

Fotomodelul, despre rolul de mamă

Alice Peneacă, în vârstă de 34 de ani, este mama unei fetițe care va împlini 3 ani în această vară. Fotomodelul și antreprenorul au construit împreună o familie bazată pe iubire și înțelegere, iar Alice nu se sfiește să spună cât de mult i s-a schimbat viața de când a devenit mamă.

„Sunt împlinită 100% și sunt foarte, foarte fericită și este tot ceea ce am visat. Chiar așa este, o simt din tot sufletul”, a declarat aceasta pentru Spynews.ro la finalul anului 2025.

Alice Peneacă a mărturisit că nu își mai dorește nimic material și că se simte completă alături de fiica și partenerul ei.

Relația cu fiica ei este una bazată pe echilibru.

Citește și: Iubita lui Cătălin Cazacu, șocată de nivelul de trai din Africa. Ce i s-a întâmplat într-un salon de înfrumusețare: „Sărăcie lucie”

Citește și: Sandra Mutu, mesaj plin de iubire pentru soțul ei. Adrian Mutu împlinește 47 de ani. Imagini spectaculoase cu cei doi

„Sunt momente în care sunt autoritară, când mi se pare că e nevoie de puțină disciplină. Adică suntem prieteni până la un anumit punct”, a explicat vedeta, subliniind importanța de a fi prezent în viața copilului, dar și de a-i permite să devină independent.

Alice a dezvăluit că micuța nu are acces la ecrane sau desene animate, preferând interacțiunile reale.

„Nu, nu are voie la ecran, e clar, nu are nevoie de niciun ecran. Așa, mai stă pe FaceTime cu bunicii, cu verișoara ei. E inevitabil, nu ai cum să-i ferești chiar atât de mult de telefon, dar nu are acces la telefon”, a afirmat ea.

Vedeta pune un accent deosebit pe somnul copilului, considerându-l esențial pentru o dezvoltare sănătoasă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alice Peneacă și Dragoș Caliminte

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop Urania 10 – 16 ianuarie 2026. Important Pătrat mistic, la grad perfect, pe semnele cardinale
Horoscop Urania 10 – 16 ianuarie 2026. Important Pătrat mistic, la grad perfect, pe semnele cardinale
Fanatik
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se poate de clară
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se poate de clară
GSP.ro
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
TV Mania
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Citește și...
Bolojan anunță investiții record, românii se vaită că nu mai au bani. Care este în realitate situația economică a României. „Vremurile sunt grele”
Elena Udrea, de nerecunoscut! Schimbarea făcută de fostul ministru după sărbători, nu ai mai văzut-o aşa
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cele mai periculoase înșelătorii online din 2026. Cum să le eviți
Cât este darul de nuntă în 2026. Când nu se fac nunți și cât costă un astfel de eveniment anul acesta
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
CUTREMUR la Vocea României! Irina Rimes părăsește juriul! MOTIVUL INTIM care a contat mai mult decât TOŢI BANII oferiţi de Pro TV!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Alberto Hangan de la Survivor România 2026. A fost model și este pasionat de sport. "Nu mă sperie nimic!"
Cine este Alberto Hangan de la Survivor România 2026. A fost model și este pasionat de sport. "Nu mă sperie nimic!"
Alex Bodi face lumină în războiul cu Ramona Olaru. Ce l-a scos din minți, de fapt: „Deranjul meu cel mai mare e că a făcut un story în engleză”
Alex Bodi face lumină în războiul cu Ramona Olaru. Ce l-a scos din minți, de fapt: „Deranjul meu cel mai mare e că a făcut un story în engleză”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cum arată nepoții lui Ion Țiriac. Ileana Lazariuc, imagini rare alături de Alexandru și Nicholas
Cum arată nepoții lui Ion Țiriac. Ileana Lazariuc, imagini rare alături de Alexandru și Nicholas
Elle
North West, fiica lui Kim Kardashian, surprinsă cu accesorii controversate! Tânăra în vârstă de 12 ani s-a afișat cu diamante de peste 100 de carate. Foto
North West, fiica lui Kim Kardashian, surprinsă cu accesorii controversate! Tânăra în vârstă de 12 ani s-a afișat cu diamante de peste 100 de carate. Foto
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, imagini de vis din vacanță. Cei doi au ales o destinație exotică de care au fost cuceriți: "Ne-a plăcut mult experiența..." Foto
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, imagini de vis din vacanță. Cei doi au ales o destinație exotică de care au fost cuceriți: "Ne-a plăcut mult experiența..." Foto
DailyBusiness.ro
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Ministrul Energiei convoacă Comandamentul Energetic Național, pe fondul vremii severe și al avariilor din rețea
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
Boicotul fiscal, o soluție falsă. De ce neplata taxelor riscă să ducă la noi scumpiri
A1.ro
Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!
Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!
Ce face și cum arată acum Ani Crețu de la „Vacanța Mare”: „Încerc să trăiesc în prezent… marea mea luptă cu mine”
Ce face și cum arată acum Ani Crețu de la „Vacanța Mare”: „Încerc să trăiesc în prezent… marea mea luptă cu mine”
Cine este Bianca Stoica de la Survivor România 2026. Vine în junglă cu o pregătire fizică solidă și este mezina sezonului
Cine este Bianca Stoica de la Survivor România 2026. Vine în junglă cu o pregătire fizică solidă și este mezina sezonului
Oana Roman a răbufnit. Ce a pățit după ce s-a întors în România din vacanță: „Sunteți niște imbecili fără margini, vă bateți joc”
Oana Roman a răbufnit. Ce a pățit după ce s-a întors în România din vacanță: „Sunteți niște imbecili fără margini, vă bateți joc”
Iubita lui Cătălin Cazacu, șocată de nivelul de trai din Africa. Ce i s-a întâmplat într-un salon de înfrumusețare: „Sărăcie lucie”
Iubita lui Cătălin Cazacu, șocată de nivelul de trai din Africa. Ce i s-a întâmplat într-un salon de înfrumusețare: „Sărăcie lucie”
Observator News
Reacția unui român ajuns pe Muntele Athos, în plin sezon rece: "Ne-au pus să ne descălţăm şi să luăm papuci"
Reacția unui român ajuns pe Muntele Athos, în plin sezon rece: "Ne-au pus să ne descălţăm şi să luăm papuci"
Libertatea pentru Femei
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Vedete care s-au botezat la vârsta maturității. Pocăința le-a adus împlinire
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Romanița Iovan l-ar suna pe fostul sot, dacă ar putea da un singur telefon. Ce i-ar spune lui Adrian Iovan
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, în locul unde a fost îngropată cenușa lui! Trecătorii se opresc și mulți rămân înmărmuriți când văd: "În fiecare noapte...". Îți dau lacrimile instantaneu
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Îţi mai aduci aminte de „Betty cea urâtă”? Viaţa actriţei s-a schimbat total la mai bine de 20 de ani de la premiera serialului
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tranzit planetar spectaculos pentru aceste ZODII, începând din 10 ianuarie 2026
Tranzit planetar spectaculos pentru aceste ZODII, începând din 10 ianuarie 2026
LISTA serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate, cu sau fără venituri
LISTA serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate, cu sau fără venituri
EXCLUSIV. Radu Gănescu, președinte COPAC, explică cum vor fi afectați pacienții cu boli cronice de noile reglementări privind accesul la investigații medicale
EXCLUSIV. Radu Gănescu, președinte COPAC, explică cum vor fi afectați pacienții cu boli cronice de noile reglementări privind accesul la investigații medicale
Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat, a mai cumpărat 1.200 de ambulanțe
Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de Raed Arafat, a mai cumpărat 1.200 de ambulanțe
TV Mania
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Laura Cosoi și momentul care a transformat ziua ei de naștere într-unul memorabil: familia se mărește din nou
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Asemănarea neașteptată dintre Ana Bodea și mama ei. Detaliul remarcat imediat de fani
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Vila din Băneasa a Andrei și a lui Cătălin Măruță, complet transformată. Cum arată astăzi casa de un milion de euro a celor două vedete Pro TV
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton