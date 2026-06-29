Max Raileanu și George Popescu s-au căsătorit. Imagini de la nunta de poveste de pe malul Mării Mediteraneene

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Max Raileanu și George Popescu au spus „Da” într-o ceremonie spectaculoasă în Grecia, la Ktima Delmare Pantazara. Înconjurați de familie și prieteni, cei doi au celebrat iubirea într-un decor mediteranean de poveste.

Max Raileanu și George Popescu s-au căsătorit

Max Raileanu și George Popescu au spus „Da” într-un cadru de vis, pe malul mării, în Grecia, la Ktima Delmare Pantazara. Ceremonia lor, plină de emoție și eleganță, a fost o celebrare a iubirii autentice și a drumului parcurs împreună.

Cu peisajul mediteranean în fundal, Max Raileanu, cunoscut pentru participarea la „Chefi la cuțite”, și George Popescu, hairstylist apreciat, au creat un moment memorabil în fața apropiaților. Cei doi au ales un decor intim și sofisticat, fiecare detaliu al evenimentului reflectând povestea lor de dragoste. Fotografiile de la ceremonie surprind perfect atmosfera: ținutele albe ale mirilor, emoția din priviri și frumusețea peisajului grecesc.

După ani de relație și sprijin reciproc, Max și George au decis să își unească destinele într-un mod care să le reflecte autenticitatea. Prietenii apropiați, martori ai poveștii lor, au fost emoționați să vadă cum iubirea lor a evoluat și s-a consolidat.

Fotograful evenimentului, un prieten vechi al cuplului, a împărtășit câteva amintiri prețioase despre relația lor: „Pe George îl cunoaștem de aproape 17 ani. Prima nuntă pe care am fotografiat-o vreodată a venit prin recomandarea lui. Credem că există ceva tare frumos în prietenii care cred în visurile tale la fel de mult cum crezi și tu în ale lor. We’ve come a long way together”.

Acesta a povestit cum a fost martor la diferite etape din viața lui George Popescu, de la momentele în care își căuta drumul până la întâlnirea cu Max Raileanu, care i-a adus un nou sens vieții.

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Cum a început povestea lor de iubire

Cei care i-au cunoscut pe Max Raileanu și George Popescu vorbesc despre o relație bazată pe răbdare, autenticitate și iubire necondiționată. Fotograful își amintește perfect momentul în care George l-a întâlnit pe Max.

„Am fost acolo și când l-a cunoscut pe Max. Ne amintim fluturii din stomac. Zâmbetul pe care nu și-l putea ascunde. Felul în care vorbea despre el. Genul acela de fericire care nu are nevoie de explicații”, a povestit acesta.

Despre Max, fotograful a spus cu admirație: „Dacă George ne-a făcut să-l îndrăgim pe Max înainte să-l cunoaștem, Max ne-a făcut să-l iubim prin felul în care este. Blând, prezent, generos și mereu acolo pentru oamenii lui”.

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O ceremonie care a celebrat mai mult decât o zi specială

Nunta de la Ktima Delmare Pantazara nu a fost doar despre momentul în sine, ci despre drumul parcurs împreună și alegerea zilnică de a fi unul lângă celălalt.

„Ieri, în Grecia, s-au ales din nou. Și credem că asta ne va rămâne cel mai mult în suflet. Nu ceremonia. Nu petrecerea. Nu emoțiile unui singur moment. Ci felul în care două suflete au ales, zi după zi, să construiască ceva frumos. Cu răbdare. Cu vulnerabilitate. Cu conversații grele. Cu încredere. Alegându-se unul pe celălalt iar și iar, inclusiv în zilele în care le-a fost mai greu”, a mai spus fotograful.

„Suntem onorați să facem parte din viața voastră. Și vă mulțumim că ne reamintiți că iubirea nu înseamnă doar să găsești omul potrivit. Înseamnă să îl alegi, în fiecare zi, până când iubirea și prietenia devin același lucru, devin acasă. Vă iubim!”, le-a transmis fotograful prietenilor săi.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta lui Max Raileanu cu George Popescu

Sursă foto: Instagram

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