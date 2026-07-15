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Autoritățile sanitare din Grecia investighează un focar de salmonella apărut în centrul țării, după ce aproximativ 30 de persoane au ajuns la spitalul din orașul Lamia cu simptome specifice infecției. Ancheta epidemiologică a fost declanșată pentru a identifica sursa îmbolnăvirilor.

Focarul a fost confirmat prin analize de laborator efectuate la Spitalul General din Lamia, unde pacienții s-au prezentat cu simptome compatibile cu infecția cu salmonella. Organizația Națională pentru Sănătate Publică din Grecia (EODY) a fost notificată și coordonează investigația.

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Autoritățile încearcă să stabilească dacă toate cazurile au legătură cu aceeași sursă de contaminare. Primele informații arată că persoanele afectate au consumat alimente în restaurante diferite, ceea ce îi determină pe anchetatori să verifice dacă acestea au fost aprovizionate de același furnizor.

Ancheta vizează și distribuția alimentelor în alte zone din Grecia

Pe măsură ce investigația continuă, autoritățile verifică dacă lotul de alimente suspect ar fi putut ajunge și în alte regiuni ale Greciei. Până în prezent, nu a fost confirmată distribuirea unor produse contaminate în afara orașului Lamia, iar testele de laborator sunt în desfășurare pentru identificarea exactă a sursei.

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Potrivit presei locale, zeci de persoane au solicitat îngrijiri medicale, iar unele au fost internate. Cei mai mulți au prezentat simptome precum diaree, febră, crampe abdominale, greață și vărsături, manifestări caracteristice infecției cu salmonella.

Inspectorii au prelevat probe alimentare din unitățile aflate în atenția anchetei, iar autoritățile urmăresc lanțul de aprovizionare pentru a stabili de unde provine contaminarea.

Ce este salmonella

Salmonella este una dintre cele mai răspândite bacterii care provoacă toxiinfecții alimentare. Infecția se transmite, de regulă, prin consumul de carne de pasăre, ouă, carne, produse lactate nepasteurizate, fructe și legume contaminate sau alimente manipulate în condiții de igienă necorespunzătoare.

Simptomele apar, în general, la 6 ore până la 6 zile după infectare și includ diaree, febră, crampe abdominale, greață și vărsături. Majoritatea adulților sănătoși se recuperează în câteva zile fără tratament special, însă copiii mici, vârstnicii și persoanele cu un sistem imunitar slăbit prezintă un risc mai mare de complicații și pot necesita spitalizare.

Autoritățile recomandă persoanelor care dezvoltă simptome severe sau persistente după consumul unor alimente suspecte să solicite cât mai repede asistență medicală.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile elene urmează să anunțe rezultatele analizelor de laborator imediat ce va fi identificată sursa contaminării și dacă există și alte produse sau regiuni afectate.

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