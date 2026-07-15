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ANPC a descoperit gândaci și mizerie în gențile unor livratori de mâncare. Șeful instituției: „Fenomenul este extrem de extins”

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Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a oprit temporar activitatea unor livratori de mâncare, după ce, în urma controalelor, inspectorii au găsit gândaci și nereguli grave de igienă în gențile termoizolante folosite pentru transportul comenzilor. Președintele ANPC, Békési Csaba-Lajos, a declarat miercuri, la Digi24, că verificările vor continua în București și vor fi extinse în toată țara. Potrivit acestuia, în cazurile în care sunt descoperite abateri grave, activitatea firmelor poate fi suspendată.

Șeful ANPC, reacție după dezastrul găsit în gențile unor livratori de mâncare

Békési Csaba-Lajos a vorbit despre acțiunile de control care au descoperit nereguli grave privind felul în care sunt transportate produsele comestibile către consumatori. El a atras atenția că mâncarea poate pleca în condiții bune de la restaurant, dar ajung la destinație în condiții dificile, care le compromit calitatea.

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„Acest șir de acțiuni, care continuă în această perioadă, este în derulare și vizează integritatea și securitatea alimentelor care ajung la noi. Ne dorim, prin acest demers, să subliniem importanța reglementării acestei ocupații de livrator de produse alimentare prin intermediul acestor platforme.

De multe ori observăm că produse extraordinar de bune și de calitate ajung în condiții necorespunzătoare la consumatorul final, distrugând astfel nu numai plăcerea noastră, dar și imaginea producătorului sau a celui care a livrat aceste alimente. Observăm, din acțiunile noastre în teren, condiții improprii, de neimaginat pentru 2026, în care, permiteți-mi să mă exprim neacademic, efectiv sunt batjocorite produsele și condițiile de transport ale acestor produse alimentare, ajungând la noi, la consumatori, în condiții pe care nu cred că ni le dorim”, a afirmat acesta. 

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ANPC ar putea suspenda activitatea livratorilor de mâncare 

Conform ANPC, instituția poate să dispună suspendarea activității societăților comerciale care efectuează livrările.

„În aceste cazuri putem merge până la oprirea acestor activități. Trebuie să știm că, degeaba avem platformele bine cunoscute sub umbrela cărora funcționează aceste livrări. Ele sunt operate de societăți comerciale românești, de SRL-uri care angajează aceste persoane. Aceste persoane nu au calificarea necesară, nu cunosc condițiile minime pentru a putea corespunde acestui job și atunci putem merge până la suspendarea activității acestor societăți comerciale, cu sancțiunile de rigoare”, a explicat Békési Csaba-Lajos.

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El a explicat că acțiunile se întind la nivel național și că se iau măsuri stricte.

„Ceea ce am găsit am blocat și urmează să continuăm. Aceasta este o activitate continuă, pentru că observăm că nu este specifică doar unui sector sau altuia din București. Dacă vorbim strict de București, este prezentă în fiecare colț al Capitalei noastre, astăzi. Și extindem aceste acțiuni și la nivel național, desigur”, a spus el.

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