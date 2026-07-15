Cum se menține Ștefan Bănică Jr.  Ce mănâncă artistul și de ce nu crede în diete: „Nu e o soluție”

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Ștefan Bănică Jr. are o formă fizică de invidiat, iar energia pe care o arată în concerte îi face pe fani să se întrebe cum reușește să se mențină mereu tânăr. Artistul a împărtășit secretul său și spune că are un stil de viață echilibrat.

Ștefan Bănică Jr, despre diete și stil de viață

Cântărețul a mărturisit că este foarte atent la alimentație, cu toate că nu a ținut niciodată vreo dietă strictă, dar are un stil de viață echilibrat.

El spune că nu este adeptul curelor drastice de slăbire și nu crede în excluderea unor alimente.

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„Mănânc echilibrat şi mă întrețin. Nu cred în regimuri drastice, în faptul de a-ţi interzice mâncăruri care îţi plac, iar apoi să tânjeşti după ele, nu e o soluţie.

Echilibrul în orice ai vrea să faci este extrem de important. Sunt adeptul echilibrului, încerc să mănânc natural şi să mă simt bine în pielea mea”, a declarat Ștefan Bănică.

Nu doar alimentația este secretul artistului, ci și felul în care îți gestionezi viața de zi cu zi. Ștefan Bănică Jr. spune că mișcarea și disciplina fac parte din rutina lui, motiv pentru care este atât de energic în concerte.

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„Nu ştiu ce înseamnă pentru voi a o lăsa mai moale. Îţi dau un singur exemplu, replica tatălui meu, când i-a recomandat un doctor cardiolog (tatăl meu avea probleme cu inima) să o lase mai moale cu scena: „Dar dumneata, doctore, când operezi, poţi s-o laşi mai moale? Adică să nu te implici foarte tare, să o faci aşa… Sau operezi o dată pe an?

Şi doctorul nu a ştiut ce să-i răspundă. Aşa e şi cu meseria mea. Sigur că trebuie să ai grijă, să te întreţii, pentru că, dacă nu eşti sănătos, nu ai cum să-ţi faci treaba. Cred că trebuie să existe un echilibru. De fapt, asta şi caut”, a completat cântărețul.

De unde își ia energia

El a vorbit în trecut despre faptul că familia și casa sunt pentru el bateria cu care se încarcă. Mai mult, artistul spune că de când a devenit o persoană publică, singurul lucru pe care l-a ținut ascuns a fost intimitatea casei sale.

„Am spus-o mereu, de când am devenit o persoană publică am spus că liniștea de acasă este intimitatea mea. Nu e de judecat, dar observ că unii își vând liniștea de acasă. Eu nu pot să fac lucrul acesta, nu sunt construit așa. E ca și cum eu ți-aș da charger-ul meu. Dacă ți-o dau și pe asta, rămân descărcat. Pentru mine e o baterie liniștea de acasă”.

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