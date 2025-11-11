Ștefan Bănică Jr. i-a transmis un emoționant de ziua tatălui său. „Ar fi împlinit 92 de ani”

Ștefan Bănică Jr. a transmis un mesaj emoționant astăzi, când trebuia să fie ziua de naștere a regretatului său tată, actorul Ștefan Bănică. Iată ce a transmis cântărețul și ce fotorafie emoționantă a postat.

Ștefan Bănică Jr., omagiu către tatăl lui

Ștefan Bănică Jr. i-a adus un omagiu tatălui său, care ar fi împlinit astăzi 92 de ani. Artistul și-a amintit de părintele său și a postat o fotografie de-a dreptul emoționantă.

Pe contul său de Facebook, Ștefan Bănică Jr. a postat o imagine alb-negru din copilărie, în care apare în brațele tatălui său care îl sărută pe obraz.

Mesajul artistului a fost unul simplu:

„Azi e ziua tatălui meu. Ar fi împlinit 92 de ani…”, a scris Ștefan Bănică Jr. pe Facebook, în dreptul fotografiei.

Postarea a atras rapid aprecierea fanilor, care au reacționat amintindu-și de marele actor.

„Mare om, mare actor! Dumnezeu să-l odihnească în liniște în pace”, a fost mesajul unui internaut.

„La mulți ani, maestre! Pentru noi încă ești viu și nu te vom uita niciodată”, a spus un altul.

Soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a înscris la facultate

Lavinia Pârva s-a înscris la facultate pentru a studia Psihologia.

„Nu știu dacă e un nou început. Poate e doar o continuare mai conștientă a drumului meu. Sunt studentă la Psihologie”, a scris Lavinia în mediul online.

Vedeta este pasionată de domeniu și a spus că nu face facultatea pentru a obține o nouă diplomă sau pentru că e la modă, ci pentru că dorește să aprofundeze domeniul.

„Nu pentru o a doua diplomă, nici pentru un titlu nou și nici pentru că e la «modă», ci pentru a aprofunda ceva ce simt că a fost mereu parte din mine: un mod firesc de a fi aproape de oameni, de a le înțelege trăirile și de a căuta, împreună, sens acolo unde pare că nu mai este”, a adăugat artista.

„ Psihologia devine felul meu de a înțelege. Și între ele se naște un loc în care mă regăsesc, mai adevărată, mai blândă, mai întreagă.

E un început care mă emoționează, un pas pe care îl simt din tot sufletul și un drum care nu cere aplauze, ci doar sinceritate. Pentru că, uneori, adevărata schimbare nu se vede, se simte”, a precizat ea.

