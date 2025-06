Violeta Bănică, vacanță romantică pe Insula Capri cu iubitul ei, George: „Ce pereche frumoasă!”

Violeta Bănică a publicat o fotografie rară cu iubitul ei, George, alături de care se află în vacanță pe Insula Capri. După un an la distanță, cuplul se va muta împreună în această toamnă.

Violeta Bănică, vacanță romantică în Capri cu iubitul, George

Ana Violeta Bănică (17 ani) și iubitul ei, George, se bucură de vară în vacanță pe Insula Capri. De acolo, fiica prezentatoarei TV Andreea Marin (50 de ani) și a artistului Ștefan Bănică Junior (57 de ani) a publicat o imagine rară cu ea și cu partenerul ei. „italy&co”, a scris tânăra în descrierea postării. Postarea are mii de aprecieri și zeci de comentarii.

„Ce tineri și frumoși sunteți drăgălașilor!”, a comentat cineva.

„Ce pereche frumoasă!”, a fost un alt comentariu.

„Ce cuplu frumos!”, a scris altcineva în dreptul postării.

Citește și: Andreea Marin, prima reacție după ce fiica ei și a lui Ștefan Bănică, Violeta, a vorbit despre căsătorie, la 17 ani: „E foarte tânără”

„Ar fi frumos să rămân cu această persoană toată viața mea”

După un an de relație la distanță, Violeta și George se vor muta împreună în această toamnă, în SUA, unde el va fi student în anul II, iar ea în anul I, la Universitatea Cornell.

„Ar fi frumos să rămân cu această persoană toată viața mea. Vedem cum stau lucrurile. Sunt conștientă că suntem tineri, dar eu cred în noi, că avem o șansă, și sper că ne revedem în zece ani cu un inel pe deget. Noi avem o relație la distanță de un an, de fapt, și mă mut cu el. Pe partea aceasta, abia aștept să merg acolo. El e la Inginerie acolo, la trei ore distanță de mine, iar anul viitor va fi la aceeași facultate ca și mine”, a spus Violeta Bănică, pentru Cancan.ro.

Deși bucuroasă că se va muta cu partenerul ei, Violeta a ținut să precizeze că decizia ei de a studia în State nu a fost în niciun fel influențată de relația sa.

„Decizia mea de a mă muta în State a fost luată de mult timp. Acum patru ani am zis că vreau să merg la Harvard. Am rămas cu ideea aceasta vreo trei ani, dar am vizitat campusul de la actuala facultate și m-am decis. Decizia mea nu e fost deloc legată de George. A fost legată doar de mine. L-am susținut când a plecat în State, i-am zis că relația noastră o să supraviețuiască, nu este nicio problemă. Dacă ne iubim, logic că o să rezistăm”, a mai spus Violeta, pentru sursa citată.

Citește și: Andreea Marin și Ștefan Bănică, la brațul fiicei lor, Violeta, la absolvirea liceului. Imagini rare cu cei doi

Violeta Bănică, indecisă între avocatură și actorie

Violeta este o elevă cu rezultate foarte bune la învățătură și cu o activitate intensă ca voluntar până la vârsta de 17 ani, un motiv de reală mândrie pentru părinții ei. Până în prezent, adolescenta a fost în egală măsură atrasă de avocatură și actorie, iar părinții au susținut-o în ambele direcții.

Violeta a moștenit pasiunea mamei sale pentru acțiuni caritabile și pe cea a tatălui pentru muzică. Adolescenta a studiat pianul și și-a făcut debutul pe scenă alături de tatăl ei, într-un eveniment unic, organizat pentru a sărbători 20 de ani de concerte de Crăciun la Sala Palatului.

„Violeta merge într-o direcție extrem de ambițioasă. Vrea o facultate extrem de prestigioasă, afară, în avocatură, cochetând și cu actoria. (…) I-am zis: «Eu nu te încurajez în nicio direcție. Te susțin indiferent ce ai vrea să faci. Cred în capacitatea ta, în tine, de a fi orice îți alegi. Eu voi fi acolo»”, a declarat Ștefan Bănică Junior, în podcastul MagicLife.

Violeta mai are doi frați, unul mai mare, Radu Ștefan Bănică, din fosta relație a tatălui ei cu Camelia Constantinescu, și unul mai mic, Alexandru Bănică, din actualul mariaj al tatălui ei cu artista Lavinia Pîrva.

Urmărește-ne pe Google News