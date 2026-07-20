Cum a sărbătorit Ilie Năstase împlinirea vârstei de 80 de ani: „Altceva nu îmi doresc”

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Ilie Năstase a dezvăluit cum a sărbătorit împlinirea venerabilei vârste de 80 de ani. Deși au fost de mai multe ori la un pas de divorț, fostul tenismen a avut-o alături de el pe soția lui, Ioana.

Cum a sărbătorit Ilie Năstase împlinirea vârstei de 80 de ani

Ilie Năstase a împlinit 80 de ani pe 19 iulie 2026, cu o zi înainte să-și serbeze onomastica de Sfântul Ilie. Afaceristul se află în Turcia alături de soția lui, Ioana.

„Am petrecut cu soția, suntem în Istanbul. Suntem liniștiți, suntem aici pe Bosfor. Suntem la un hotel unde mergem de aproape nouă ani. Pe malul Bosforului, o să luăm masa acolo frumos. Ioana știe să înoate în piscină, eu nu știu să înot. Sănătate, liniște sufletească (i-a urat soția – n.red.). De aici o să mergem la mănăstirea noastră de la Nechit, Piatra Neamț. Noi ne simțim bine în acest moment, să continue așa, liniștea aceasta pe care o avem, altceva nu îmi doresc”, a declarat Ilie Năstase pentru Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

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Ce urare i-a făcut soția

La rândul ei, Ioana Năstase a mărturisit că îi dorește în primul rând sănătate soțului ei, despre care spune că s-a schimbat în bine în ultima perioadă.

„Multă sănătate și liniște sufletească și mă bucur foarte mult că în ultima perioadă chiar s-a schimbat în bine. Își dorește să mergem la mănăstire, ceea ce pentru mine este o mare bucurie și liniște și sănătate, pentru că este cea mai bună”, a spus Ioana Năstase.

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Ilie Năstase și soția lui au fost de mai multe ori la un pas de divorț

Ilie Năstase și Ioana Simion s-au cunoscut într-un restaurant de pe litoralul românesc în anul 2018, în timp ce Ilie era pe cale să finalizeze divorțul de a patra sa soție, Brigitte Sfăt. Întâlnirea lor a fost una memorabilă, iar fostul mare tenismen nu a ezitat să facă schimb de numere de telefon cu Ioana. În 2019 s-au căsătorit în Hârșova, județul Constanța, orașul natal al Ioanei.

În vara anului 2025, Ioana a depus actele de divorț de soțul ei, invocând agresivitatea lui Ilie Năstase drept motiv al despărțirii. Cu toate acestea, cei doi s-au împăcat. Ioana a mai avut două încercări de a divorța de soțul ei în 2021, una în primăvară și una în toamnă. Apoi, în martie 2022, Ioana a anunțat că a renunțat la divorț din motive ce „țin de Ilie”.

Foto: Facebook

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