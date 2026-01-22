David Pușcaș, reacție după ce llie Năstase și-a lăsat fiica adoptivă pe drumuri: „Așa mi-a făcut și mie mama. Horia Brenciu, un tată adoptiv de nota 10”

David Pușcaș, fiul adoptiv al cântăreței Luminița Anghel, a vorbit despre situația în care se află fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, Charlotte. El a spus că se află în aceeași situație și că mama lui refuză să îl ajute. Mai mult, tânărul a dat exemplul lui Horia Brenciu, care are și el un băiat adoptat, pe care îl crește frumos, fără să facă diferențe între el și ceilalți copii biologici.

David Pușcaș, revoltat de situația fiicei adoptate a lui Ilie Năstase

Este scandal în familia fostului jucător de tenis Ilie Năstase. Fiica lui adoptivă, Charlotte, a rămas pe drumuri și cere ajutorul tatălui său, care nu vrea să audă de ea.

Charlotte are 35 de ani și este stabilită în SUA. Ea spune că a rămas fără bani de cazare și de mâncare, ajungând să cerșească pe Instagram.

„Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”, a fost mesajul ei.

Ilie Năstase a rupt orice legătură cu fiica adoptivă, după ce s-a supărat pe ea când și-a deschis cont pe o platformă destinată conținutului pentru adulți.

„Nu mă interesează, vă rog frumos”, a fost reacția fostului tenismen.

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a vorbit despre situație și spune că trece prin același lucru cu mama lui, care refuză să îi mai vorbească și să îl ajute din punct de vedere financiar de mai bine de 10 ani.

„Situația este absolut la fel cu a mea, nici pe mine nu mă mai ajută nimeni cu bani, locuiesc cu chirie, câștig din postările mele, pe conturile sociale, am cu ce să mă întrețin. Am constatat cu durere că oamenilor cu bani le pasă numai de ei, sunt egocentriști, sunt numai pentru ei, așa se întâmplă adesea în astfel de familii.

Nu poți să nu îi mai răspunzi la telefon fiicei tale, mai ales când este într-o astfel de situație, când ajungi să nu mai ai ce să mănânci. Mereu există o soluție, cumva trebuie să o ajute, măcar cu un sfat. Nu rezonez cu această educație dură, comunistă.

Ilie Năstase este o persoană publică, nu trebuie să se expună la astfel de situații, dar nu mă mai miră nimic, așa mi-a făcut și mie mama, de zece ani nu vorbim, m-a blocat pe telefon”, a menționat David Pușcaș, exclusiv pentru Click!

Îl laudă pe Horia Brenciu: „Un tată de nota 10 pentru fiul lui adoptiv”

Horia Brenciu are și el un băiat adoptat, pe lângă cele două trei fiice, dintre care una a lui și două ale soției, dintr-o altă relație.

David Pușcaș a spus că artistul este un tată adoptiv de nota zece.

„Horia Brenciu este un tată extraordinar, de nota 10, pentru fiul lui adoptiv, îl cunosc și personal. Are o fiică, a lui, dar are și două fete ale soției și un băiat înfiat. Pe toți îi iubește la fel, îi sfătuiește, merge cu ei în vacanțe, nu face diferențe, toți sunt veseli. Deci, se poate să fii și un bun părinte adoptiv. Contează sufletul, nu banii, în acest caz!”, mai spune David Pușcaș pentru sursa citată.

