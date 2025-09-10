Ce mare s-a făcut Toma, fiul lui Horia Brenciu! La 11 ani, băiatul este deja dublu campion la baschet / Foto

Cât a crescut Toma, fiul lui Horia Brenciu! La doar 11 ani, băiatul este deja dublu campion la baschet și se remarcă printr-o energie debordantă, talent sportiv și un șarm aparte. Adoptat cu multă iubire de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu în urmă cu un deceniu, Toma nu mai este „micuțul” de altădată, ci un adolescent în toată regula, care aduce mândrie și bucurie familiei sale.

Ce mare s-a făcut Toma, fiul adoptiv al lui Horia Brenciu

Povestea lui Toma este una profund emoționantă. Horia Brenciu și Alice Dumitrescu l-au adoptat în urmă cu 11 ani, într-un moment în care nu căutau neapărat un copil, dar au simțit că destinul le-a oferit o șansă rară. „Toma este băiatul nostru. Este adevărat că nu l-a purtat Alice în burtă, însă este băiatul nostru din clipa în care a venit pe lume”, povestea Horia Brenciu într-un interviu mai vechi.

Adopția a fost rezultatul unei întâmplări fericite, când cuplul a aflat despre o adolescentă care voia să renunțe la sarcină. „Am zis: Nu-l avortează, îl vrem noi!”, a spus Horia, citat de Libertatea. Alice a fost alături de tânăra mamă pe tot parcursul sarcinii, iar după naștere, Toma a fost adus acasă, devenind parte dintr-o familie care l-a iubit necondiționat.

Campion la baschet la doar 11 ani

Toma nu este doar un copil iubit, ci și un sportiv talentat. Vara aceasta, el a revenit din Serbia cu două trofee importante, obținute în cadrul competiției Silver Hoops – Silver Lake 2025. A câștigat locul I la proba de baschet 3×3 și locul I la Skill Challenge, performanțe care l-au transformat într-un mic campion.

„Toma, dublu campion la baschet! Voiam să vă mai postez ceva, legat de lansarea clipului de mâine dimineață, cu Puya și Andi Moisescu, dar a revenit al meu, cu trofee, în țară, de la cantonamentul din Serbia! SILVER HOOPS, Silver Lake 2025, locul I la 3×3 și locul I, la Skill Challenge! Bravo, dragostea lu’ tata!”, a scris Horia Brenciu pe Instagram, mândru de realizările fiului său.

Un tată implicat și un fiu care inspiră

Horia Brenciu este un tată devotat, care nu ratează ocazia de a fi alături de copiii săi. Într-o postare recentă, artistul a povestit cum a participat la începutul anului școlar al lui Toma, emoționat de atmosfera din clasă. „Stând ieri, în clasa lui Toma, mi-a venit o poftă subită de a rămâne la ore… Probabil, elevul din mine nu va dispărea niciodată”, a scris el pe Instagram.

Familia Brenciu este formată din patru copii: Maria și Andreea, fiicele lui Alice dintr-o căsnicie anterioară, Mina și Toma, cei mai mici. Cu toții sunt crescuți cu aceeași grijă și afecțiune, iar Toma, mezinul adoptat, este dovada vie că iubirea nu ține cont de biologie, ci de inimă.

La doar 11 ani, Toma are deja un palmares sportiv impresionant și o personalitate care cucerește. Horia Brenciu îl descrie ca fiind „cel mai inimos băiat din lume”, iar evoluția sa este urmărită cu admirație de fani și apropiați. Cu o familie care îl susține necondiționat și cu o pasiune clară pentru sport, Toma pare să aibă în față un drum luminos, plin de reușite și momente memorabile.

