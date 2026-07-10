Dana Rogoz și Radu Dragomir, aniversare specială. Ce au făcut cu ocazia celor 14 ani de căsnicie

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Dana Rogoz și Radu Dragomir au împlinit 14 ani de căsnicie și au sărbătorit într-un mod special, specific familiei lor. Cei doi s-au aflat în mijlocul naturii, printre cerbi și căprioare, alături de copiii lor. Actrița și soțul ei formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz.

Dana Rogoz și soțul ei sunt împreună de 22 de ani

Actrița și Radu Dragomir au sărbătorit în urmă cu două luni 22 de ani de când formează un cuplu, iar pe 9 iulie au celebrat 14 ani de la cununia civilă. Momentul a fost sărbătorit cu o escapdă în natură în Munții Poiana Ruscă, alături de fetița și băiatul lor, Lia și Vlad.

Cei patru s-au cazat la o cabană în inima naturii aproape de lacul Poiana Ruscă, într-un cadru de vis.

Au fost întâmpinați cu preparate tradiționale făcute cu produse de la fermele și gospodăriile din comunitate. În plus, cei doi au avut parte de un moment cu totul special: o întâlnire cu cerbii și căprioarele din jurul cabanei.

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„Azi împlinim 14 ani de la cununia civilă și ne-am sărbătorit printr-o urcare pe munte, alături de puii noștri. O drumeție care, cu siguranță, va rămâne în sufletul nostru. Am avut parte și de o surpriză care ne-a emoționat. Cât de drăguț! Ce emoționant! La mulți ani, Radu! La mulți ani familiei noastre!”, a transmis actrița pe rețelele de socializare.

Între cei doi este o diferență de 19 ani

Dana Rogoz este mai mică decât soțul ei cu 19 ani. Cu toate că multă lume s-a întrebat cât vor rezista cei doi, mariajul lor este unul dintre cele mai puternice și solide din showbizul românesc. În urmă cu ceva timp, actrița vorbea despre faptul că adevărată conexiune nu ține cont de vârstă, ci de florile comune care i-au ghidat în toți acești ani.

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„Toată lumea caută secretul relației. Nu am acest secret al relației, știu ce funcționează la noi, știu că noi comunicăm foarte bine, că ne sprijinim foarte mult unul pe celălalt, că avem încredere unul în celălalt, în punctele esențiale semănăm foarte tare, în sensul că avem aceleași pasiuni în primul rând și că vedem lucrurile la fel.

Ne plac aceleași lucruri și, în timp, evident că am evoluat amândoi așa unul lângă celălalt și unul în acord cu celălalt. Acum suntem în formulă completă, e formula perfectă”, a spus Dana Rogoz în urmă cu ceva timp.

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