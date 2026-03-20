Secretele căsniciei de peste 50 de ani dintre Nea Mărin și Mioara, soția lui: „Am trecut prin multe. Ea era învățătoare în satul nostru”

Nea Mărin și Mioara, soția lui, sunt împreună de când erau adolescenți. În timp ce el este cunoscut de publicul larg, soția lui este o apariție discretă, care preferă liniștea casei, mai mult decât luminile reflectoarelor. Cei doi s-au afișat împreună într-o ipostază rară și au vorbit despre povestea lor de dragoste.

Cum s-a cunoscut Nea Mărin cu soția lui, Mioara

Toată lumea îl știe pe Nea Mărin, de la emisiunea „Poftiți pe la noi”. Totuși, acesta este foarte discret când vine vorba despre familia lui.

El s-a afișat recent la un eveniment alături de soția lui, Mioara, care nu iubește aparițiile în luminile reflectoarelor, însă îl susține pe Nea Mărin în cariera lui încă de la începuturi.

Ipostaza este rară, iar cu această ocazie, celebrul Nea Mărin a vorbit despre relația frumoasă pe care o are cu soția lui.

Citește și: Drama prin care a trecut Nea Marin. I-a murit fiul și a suferit enorm. Acum are două fiice și este bunic

Cei doi sunt împreună din clasa a noua și s-au cunoscut pentru că locuiau în același sat.

„Suntem din același sat, Conțești, județul Teleorman. Ne-am împrietenit în vacanța de după clasa a noua și am rămas împreună de atunci, dacă îți vine să crezi. Pe 5 aprilie împlinesc 68 de ani, chiar de Florii. Gândiți-vă că mentalitatea de atunci și tradiția în care am crescut ne-au ajutat să avem o căsnicie frumoasă. Așa ne spuneau ai noștri: „Deschide bine ochii, că e pe viață. Când ai jurat în fața lui Dumnezeu, trebuie să fie până la moarte.”

Citește și: Nea Mărin revine pe micile ecrane cu un nou format al emisiunii „Poftiți pe la noi”. Ce vedete au acceptat provocarea îndrăgitului artist

Noi am trecut prin multe. Când eram copii, am avut situații grele, am dus-o chiar în sărăcie lucie, dar, pe lângă asta, au existat respectul și iubirea, datorită cărora am reușit să fim împreună și astăzi. În 1973 am venit eu în București, iar în 1979 a venit și ea, după terminarea liceului. Era învățătoare în satul nostru, dar am convins-o să vină cu mine și să ne mutăm în București”, a povestit Nea Mărin pentru Click!

Au pornit de jos și acum sunt doi bunici fericiți

Nea Mărin a povestit că el și soția lui au pornit de jos când au ajuns în București, iar acum au reușit să aibă o căsuță unde trăiesc confortabil.

Cei doi sunt bunici și au trei nepoți din partea unei fete și încă unul din partea celeilalte. Cât despre secretul unei căsnicii, Nea Mărin spune că printre cele mai importante lucruri sunt iubirea, respectul și câteodată dansul.

„Ne-am căsătorit, iar prima noastră fată a apărut la aproximativ șase luni după nuntă. S-a născut Dana, în 1981, apoi, în 1987, Larisa. Am luat-o de jos în Capitală, într-o garsonieră, apoi într-un apartament cu două camere, iar în 2005 am reușit să ne luăm o căsuță unde trăim foarte bine.

Citește și: Cum se menține în formă Nea Mărin, la 65 de ani. Alimentul la care a renunțat de 25 de ani

Îi mulțumesc lui Dumnezeu mereu și chiar îmi spun uneori că mi-a dat prea mult. Am trei nepoți de la Dana, iar de la Larisa am un nepoțel de 2 ani și 8 luni. Da, secretul unei căsnicii este iubirea, respectul și, câteodată, dansul. Noi, la petreceri, nu stăm ca tinerii cu ochii în telefoane, noi dansăm”, a mai spus Nea Mărin.

