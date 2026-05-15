Cât costă cursurile de bune maniere pentru copii la școala Ancăi Serea: „Un proiect de suflet la care visez de peste 20 de ani”

Anca Serea și-a transformat visul de 20 de ani în realitate: și-a deschis propria școală de bune maniere pentru copii. Vedeta, care este mama a șase copii, învață acum micuții respectul și arta etichetei.

Cât costă cursurile de bune maniere de la școala Ancăi Serea

Anca Serea își transformă visul în realitate și aduce o schimbare pozitivă în viețile celor mici. După ce a studiat eticheta și protocolul la Londra, vedeta a lansat recent Școala de Bune Maniere, un proiect care își propune să le ofere copiilor instrumentele necesare pentru o dezvoltare armonioasă.

„Este un proiect de suflet la care visez de peste 20 de ani”, a declarat Anca Serea într-un interviu acordat Wowbiz.

Proiectul, care a împlinit o lună, se desfășoară în patru module, totalizând 14 ore de curs. Copiii sunt învățați reguli de bază precum eticheta în dining, formule de salut, introduceri, coduri vestimentare și comportamentul adecvat în medii formale și informale.

„Respectul este cea mai importantă carte de vizită a noastră”, subliniază vedeta, explicând că aceste lecții le vor fi utile celor mici întreaga viață.

Participarea la cursuri are un cost de 300 de euro, iar Anca Serea precizează că acest proiect nu a fost conceput din considerente financiare, ci din dorința de a contribui la educația copiilor.

„În primul rând, am făcut-o pentru copiii mei și pentru cei pe care îi iubesc”, a spus Anca Serea.

Un vis transformat în realitate

Vedeta lucrează deja cu două grupe de câte 20 de copii, pe care îi admiră pentru educația de bază pe care o au.

„A fost o plăcere să-i cunosc și să lucrez cu ei”, afirmă Anca Serea, adăugând că implicarea în acest proiect i-a schimbat complet programul.

„Muncesc destul de mult, foarte mult aș putea să spun, nu mai am weekend”, recunoaște ea.

Anca Serea vede în educația prin bune maniere o modalitate de a-i ajuta pe cei mici să se descurce mai ușor în viață, să devină mai responsabili și mai respectuoși.

„Cred că și noi, adulții, ar trebui să avem cel puțin o bază“», adaugă vedeta.”, a subliniat soția lui Adrian Sînă.

Deși dedicarea totală vine cu sacrificii, Anca Serea spune că bucuria pe care i-o aduce acest proiect compensează timpul pierdut.

„Îmi place foarte mult ceea ce fac”, mărturisește ea, explicând că momentan organizează cursurile doar în weekend pentru a nu suprasolicita copiii.

