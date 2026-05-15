Cât costă cursurile de bune maniere pentru copii la școala Ancăi Serea: „Un proiect de suflet la care visez de peste 20 de ani”

Anca Serea și-a transformat visul de 20 de ani în realitate: și-a deschis propria școală de bune maniere pentru copii. Vedeta, care este mama a șase copii, învață acum micuții respectul și arta etichetei.
Cât costă cursurile de bune maniere de la școala Ancăi Serea
Anca Serea își transformă visul în realitate și aduce o schimbare pozitivă în viețile celor mici. După ce a studiat eticheta și protocolul la Londra, vedeta a lansat recent Școala de Bune Maniere, un proiect care își propune să le ofere copiilor instrumentele necesare pentru o dezvoltare armonioasă.
„Este un proiect de suflet la care visez de peste 20 de ani”, a declarat Anca Serea într-un interviu acordat Wowbiz.
Proiectul, care a împlinit o lună, se desfășoară în patru module, totalizând 14 ore de curs. Copiii sunt învățați reguli de bază precum eticheta în dining, formule de salut, introduceri, coduri vestimentare și comportamentul adecvat în medii formale și informale.