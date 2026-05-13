Amalia Enache, uimită de prețul corcodușelor în piețe: „Aveți vreo explicație?”

Amalia Enache a descoperit că un kilogram de corcodușe verzi costă mai mult decât cireșele în Piața Obor din București. Cu cireșele de mai la 20 de lei/kg, vedeta suspectează un trend TikTok în spatele acestor prețuri.

Amalia Enache, uimită de prețul corcodușelor verzi

Fructele de sezon continuă să stârnească discuții aprinse în România, iar prețurile lor sunt subiect de dezbatere pe rețelele sociale. După ce cireșele au fost etichetate drept un lux în anii anteriori, anul acesta un alt fruct a intrat în lumina reflectoarelor: corcodușele verzi. Amalia Enache a decis să investigheze direct situația în Piața Obor, iar concluziile ei au generat numeroase reacții online.

Vedeta a descoperit că prețul unui kilogram de corcodușe verzi a ajuns la uimitoarea sumă de 80 de lei, în timp ce cireșele de mai sunt mult mai accesibile, la doar 20 de lei pe kilogram.

„Totuși, azi am văzut corcodușe verzi la 80 de lei kilogramul în Obor, dar am luat cireșe de mai cu 20 de lei. Aveți vreo explicație? P.S.: M-am dumirit! Cică e trend pe TikTok. Corcodușe trend”, a scris prezentatoarea pe contul său de Facebook, ironizând situația.

Postarea Amaliei Enache a devenit rapid virală, atrăgând comentarii atât din partea fanilor, cât și a colegilor săi.

„Exact despre ele vorbeam și eu cu mama acum vreo săptămână. Azi însă zicea cineva că mănâncă de ceva vreme corcodușe din astea și că sunt mai degrabă ca niște prune verzi, așa, aromate”, a răspuns Andreea Marinescu.

În replică, Amalia Enache a punctat: „Eu cred că și ale noastre cresc așa. E etapa aceea fix înainte să fie coapte bine și prea dulci”.

Corcodușele, populare pe TikTok

Fenomenul corcodușelor scumpe pare să fie legat de popularitatea lor pe platformele de socializare, precum TikTok, unde utilizatorii au transformat acest fruct aparent banal într-un trend culinar.

În timp ce unii consumatori sunt dispuși să plătească prețuri ridicate pentru gustul lor acrișor, alții, precum Amalia Enache, preferă să investească în fructe mai convenabile, cum ar fi cireșele.

Această situație reflectă perfect cum influența social media poate transforma percepția asupra unor produse simple. Deși corcodușele au fost mult timp considerate un fruct umil, ele au reușit să stârnească o adevărată agitație în piețe.

Sursă foto: Facebook

