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Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci căpşuni în fiecare zi

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Potrivit de dulci și zemoase, căpșunile se numără printre cele mai îndrăgite fructe pe care le găsim în piețe la început de vară. Pe lângă gustul lor delicios, ele sunt extrem de benefice pentru sănătate, fiind bogate în vitamine, minerale, fibre și antioxidanți. Ce avantaje ai, dar și ce riscuri pot apărea, dacă mănânci căpșuni în fiecare zi.

Ar fi indicat să mănânci căpșuni zilnic pe o perioadă mai lungă de timp, cel puțin de 30 – 40 de zile, câtă vreme le găsești în piețe. Potrivit nutriționiștilor, consumul regulat de căpșuni poate aduce numeroase beneficii organismului, iar efectele lor pozitive sunt chiar mai impresionante decât ai putea crede.

Căpșunile pot fi mici, dar sunt pline de nutrienți esențiali, precum vitamina C, fibre, acid folic (folat), potasiu și antioxidanți. De fapt, doar o porție de căpșuni poate acoperi aproape 100% din necesarul zilnic de vitamina C.

Câte căpșuni ar trebui să mâncăm zilnic?

În ceea ce privește consumul de căpșuni, o cantitate recomandată în mod practic este de aproximativ 1 cană pe zi (aproximativ opt căpșuni), ceea ce reprezintă o porție de fructe, potrivit specialiștilor.

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Ghidurile alimentare recomandă adulților să consume aproximativ 5 porții de fructe variate pe zi, iar copiilor le recomandă cel puțin 5 căpșuni pe zi. Pentru majoritatea oamenilor, consumul zilnic de căpșuni, în cadrul unei diete echilibrate, este atât sigur, cât și sănătos. Totuși, este important să variem tipurile de fructe consumate, pentru a beneficia de o gamă mai largă de nutrienți. De asemenea, trebuie să ținem cont de alergia la căpșuni în cazul copiilor.

Ce demonstrează cele mai recente studii științifice

Numeroase studii arată că aceste fructe delicioase nu sunt doar un răsfăț al verii, ci și un adevărat aliat al sănătății. Bogate în vitamine, fibre și antioxidanți, căpșunile contribuie la buna funcționare a organismului și pot reduce riscul unor afecțiuni cronice.

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Un studiu publicat în 2021 în revista științifică Antioxidants a demonstrat că persoanele care au consumat căpșuni zi de zi, timp de patru săptămâni, au înregistrat o creștere semnificativă a nivelului de antioxidanți din organism. Cercetătorii au observat, de asemenea, o îmbunătățire a funcției endoteliale – esențială pentru sănătatea vaselor de sânge – și o reducere a inflamației, mai ales în cazul adulților cu risc de afecțiuni cardiometabolice.

Beneficiile nu se opresc aici. Un studiu realizat în 2023 de cercetători de la San Diego State University a arătat că o porție de căpșuni pe zi poate susține atât sănătatea inimii, cât și funcțiile cognitive. Participanții care au consumat două porții de căpșuni pe zi, timp de opt săptămâni, au prezentat îmbunătățiri ale memoriei și atenției, dar și o reducere a unor factori de risc cardiovascular, precum tensiunea arterială crescută.

Pe scurt, includerea căpșunilor în alimentația zilnică poate aduce beneficii importante pentru inimă, creier și sănătatea generală, transformând acest fruct aromat într-un adevărat superaliment al sezonului.

Căpșunile – fructele delicioase care îți protejează inima, creierul și sănătatea

capsuni

Căpșunile se numără printre cele mai nutritive fructe, fiind bogate în antioxidanți și numeroși nutrienți esențiali pentru organism. Aceste fructe parfumate sunt adevărate „centrale” de antioxidanți, contribuind la menținerea sănătății și la reducerea riscului apariției unor afecțiuni. Descoperă principalele beneficii ale căpșunilor și motivele pentru care merită să le incluzi mai des în alimentația ta.

Au efect antiinflamator

Culoarea roșie intensă a căpșunilor se datorează antocianinelor, compuși vegetali cu puternice proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Consumul regulat de căpșuni poate crește nivelul antioxidanților din organism și poate reduce markerii inflamației.

Aceste efecte sunt extrem de importante pentru sănătate, deoarece inflamația cronică este asociată cu numeroase boli. Specialiștii susțin că, datorită conținutului ridicat de antioxidanți, căpșunile contribuie la menținerea sănătății inimii, la susținerea funcțiilor cognitive și la îmbunătățirea sănătății intestinale.

Protejează inima

Fibrele și antioxidanții din căpșuni au efecte benefice asupra sistemului cardiovascular. Consumul regulat al acestor fructe poate contribui la reducerea tensiunii arteriale, la îmbunătățirea nivelului colesterolului și la diminuarea proceselor inflamatorii din organism.

Cercetările arată că un consum zilnic de aproximativ două porții și jumătate de căpșuni poate reduce nivelul colesterolului LDL („colesterolul rău”), un factor de risc important pentru bolile de inimă.

Susțin sănătatea creierului

Antioxidanții prezenți în căpșuni pot avea un rol important în protejarea neuronilor și în îmbunătățirea comunicării dintre celulele nervoase. Unele studii au arătat că persoanele care consumă regulat căpșuni prezintă îmbunătățiri ale memoriei, capacității de învățare și recunoașterii informațiilor.

Mai mult, includerea fructelor de pădure în alimentație, inclusiv a căpșunilor, poate contribui la încetinirea declinului cognitiv asociat înaintării în vârstă. Potrivit cercetătorilor, persoanele care consumă frecvent căpșuni ar putea avea un risc mai mic de a dezvolta demență de tip Alzheimer.

Îmbunătățesc sănătatea intestinelor

Căpșunile sunt o sursă excelentă de fibre și polifenoli, substanțe care au un efect prebiotic și stimulează dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin.

Studiile au arătat că introducerea căpșunilor în alimentație poate contribui la creșterea diversității microbiomului intestinal, un factor esențial pentru digestie, imunitate și starea generală de sănătate.

Pot ajuta la reglarea glicemiei

Deși conțin carbohidrați naturali, căpșunile au și o cantitate importantă de fibre și compuși bioactivi care pot influența pozitiv răspunsul organismului la insulină.

Cercetările sugerează că includerea căpșunilor într-o dietă echilibrată poate contribui la reducerea nivelului de insulină atât pe nemâncate, cât și după masă și poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină. Acest efect este deosebit de valoros pentru persoanele care se confruntă cu rezistență la insulină sau care doresc să își mențină glicemia sub control.

Valori nutritive: de ce sunt căpșunile atât de sănătoase?

Căpșunile sunt adevărate concentrări de nutrienți. Consumul a doar două porții pe zi poate contribui la menținerea sănătății inimii, a creierului și a sistemului digestiv.

Potrivit Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), o cană de căpșuni feliate conține:

  • 53 de calorii
  • 13 g carbohidrați
  • 3 g fibre alimentare
  • 8 g zaharuri naturale
  • 1 g proteine
  • 26,5 mg calciu
  • 254 mg potasiu
  • 97,5 mg vitamina C
  • 21,5 mg magneziu
  • 40 mcg acid folic (folat)

Căpșunile furnizează cantități importante de fibre, acid folic și vitamina C. De fapt, ele se numără printre fructele cu cel mai ridicat conținut de vitamina C și folat, oferind aproximativ 35% din necesarul zilnic recomandat de vitamina C și 10% din necesarul de folat.

Cu 3 grame de fibre la o singură porție, căpșunile pot asigura până la 15% din aportul zilnic recomandat de fibre, care variază între 25 și 34 de grame pentru un adult.

Sunt căpșunile sigure pentru toată lumea?

Pentru majoritatea oamenilor, căpșunile sunt un aliment sigur și benefic. Totuși, există anumite situații în care consumul lor trebuie limitat sau monitorizat cu atenție.

Persoanele alergice trebuie să le evite

Dacă ai alergie la căpșuni, este recomandat să le elimini complet din alimentație. Reacțiile alergice pot varia de la simptome ușoare până la manifestări severe.

Atenție în cazul sindromului de colon iritabil

Persoanele care suferă de sindromul de intestin iritabil (IBS) ar trebui să fie atente la cantitatea consumată. În porții mai mari, căpșunile conțin fructoză în exces, un tip de carbohidrat care face parte din categoria FODMAP și care poate provoca balonare, crampe sau alte tulburări digestive.

Specialiștii precizează însă că aproximativ cinci căpșuni de mărime medie sunt, în general, bine tolerate chiar și de persoanele sensibile la fructoză.

Pot provoca reacții la persoanele sensibile la salicilați

Căpșunile conțin salicilați, substanțe naturale care le protejează de bacterii și boli. La persoanele sensibile, acești compuși pot provoca reacții precum erupții cutanate, mâncărimi sau dureri de cap.

În cazuri rare, poate apărea o reacție alergică severă, cunoscută sub numele de anafilaxie. De asemenea, salicilații pot interacționa cu anumite medicamente, motiv pentru care este recomandată consultarea medicului dacă urmezi un tratament de lungă durată.

Consumul excesiv poate provoca disconfort digestiv

Datorită conținutului ridicat de fibre, consumul unei cantități mari de căpșuni poate duce la balonare, gaze intestinale sau diaree, mai ales în cazul persoanelor care nu consumă în mod obișnuit alimente bogate în fibre.

Pentru a evita aceste neplăceri, este recomandat să introduci căpșunile treptat în alimentație.

Cum trebuie consumate căpșunile în siguranță

dieta-capsuni

Ca orice fruct proaspăt, căpșunile trebuie spălate bine înainte de consum. Ele pot fi contaminate cu bacterii sau virusuri care provoacă toxiinfecții alimentare. Ține cont de faptul că majoritatea căpșunilor cresc direct pe sol sau pe substraturile din sere, ele având contact direct cu diverși agenți patogeni. O simplă spălare sub jet de apă rece reduce semnificativ riscul contaminării și permite consumul lor în condiții de siguranță.

Micii producători locali de căpșuni rareori folosesc pesticide. Fructele sunt aduse la piață imediat după cules, dimineața devreme. Dar sunt și producători care le tratează pentru a rezista la transport și la atacul insectelor. De aceea, este bine să ții căpșunile într-un bol cu apă și o lingură de bicarbonat timp de 30 de minute, înainte de consum. Clătește bine apoi fructele și consumă-le proaspete!

Căpșunile sunt adevărate comori nutritive, bogate în vitamine, minerale și antioxidanți esențiali pentru sănătate. Consumul a aproximativ două până la trei porții pe zi, fie că sunt proaspete, congelate sau liofilizate, poate aduce beneficii importante organismului, contribuind la sănătatea creierului, a inimii și a sistemului digestiv.

Versatile și delicioase, căpșunile pot fi savurate ca gustare între mese, adăugate în smoothie-uri, folosite în deserturi și produse de patiserie sau presărate peste salate, iaurt ori fulgi de ovăz. Astfel, ele reprezintă o modalitate simplă și gustoasă de a aduce un plus de nutrienți în alimentația zilnică.

Foto: Shutterstock

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