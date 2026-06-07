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Ce sunt electroliţii în nutriţie. Cât de sănătoase sunt băuturile cu electroliţi

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Electroliții sunt minerale indispensabile pentru buna funcționare a organismului, chiar dacă de multe ori punem accentul doar pe vitamine. Electroliții și echilibrul electrolitic susțin buna funcționare a tuturor organelor și celulelor corpului. Să aflăm care este rolul lor pentru sănătate și dacă băuturile cu electroliți sunt cu adevărat necesare.

Prezenți în sânge, țesuturi și alte fluide corporale, electroliții contribuie la menținerea hidratării, la transmiterea semnalelor nervoase și la funcționarea normală a mușchilor și a inimii. Orice dezechilibru poate avea efecte importante asupra sănătății, de la oboseală și crampe musculare până la tulburări cardiace grave.

De ce sunt electroliții atât de importanți pentru organism?

Electroliții sunt minerale care capătă sarcină electrică atunci când se dizolvă în apă. Datorită acestei proprietăți, ei participă la numeroase procese vitale din corp. Practic, fiecare celulă depinde de prezența lor pentru a funcționa în mod corespunzător.

Printre rolurile lor principale se numără reglarea cantității de apă din organism, transmiterea impulsurilor nervoase, contracția musculară și menținerea echilibrului acido-bazic. Electroliții contribuie, de asemenea, la transportul nutrienților către celule și la eliminarea produselor reziduale rezultate în urma metabolismului.

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Nivelurile acestora trebuie menținute într-un interval foarte strict. Atât excesul, cât și deficitul pot afecta funcționarea organelor și a sistemelor esențiale.

Secretul unei hidratări eficiente

Atunci când vorbim despre hidratare, nu contează doar cantitatea de apă consumată, ci și capacitatea organismului de a o reține și distribui corect. Aici intervin electroliții. Sodiul, potasiul și clorul controlează mișcarea apei între interiorul și exteriorul celulelor. Aceștia ajută la menținerea volumului sanguin și a presiunii arteriale și previn atât deshidratarea, cât și acumularea excesivă de lichide în țesuturi.

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În timpul efortului fizic intens, al episoadelor de febră, diaree sau transpirație abundentă, organismul pierde nu doar apă, ci și electroliți. De aceea, simpla consumare a apei poate să nu fie suficientă pentru refacerea completă a echilibrului hidroelectrolitic.

Cum comunică nervii cu ajutorul electroliților

Sistemul nervos funcționează pe baza unor impulsuri electrice extrem de rapide. Pentru generarea și transmiterea acestora sunt necesari în special sodiul și potasiul. Atunci când un nerv transmite un semnal, ionii de sodiu intră în celulă, iar cei de potasiu ies din aceasta. Acest schimb creează diferențele electrice care permit comunicarea dintre neuroni.

Fără concentrațiile adecvate de electroliți, semnalele nervoase pot deveni mai lente sau pot fi perturbate. Din acest motiv, dezechilibrele electrolitice pot provoca simptome precum amețeli, confuzie, furnicături, slăbiciune musculară sau chiar convulsii în cazurile severe.

Rolul esențial în contracția musculară și sănătatea inimii

Fiecare mișcare pe care o facem depinde de electroliți. Mușchii scheletici, dar și mușchiul cardiac, utilizează calciul, potasiul și magneziul pentru a se contracta și relaxa în mod coordonat. Calciul declanșează contracția fibrelor musculare, în timp ce magneziul contribuie la relaxarea acestora. Potasiul participă la reglarea impulsurilor electrice care coordonează activitatea musculară.

Atunci când nivelurile acestor minerale scad, pot apărea crampe, spasme musculare, oboseală accentuată sau senzația de slăbiciune. În cazul inimii, dezechilibrele pot favoriza apariția aritmiilor și a altor tulburări de ritm cardiac.

Electroliții, metabolismul și producerea energiei

Pe lângă funcțiile deja menționate, electroliții sunt implicați în sute de reacții biochimice care au loc în fiecare secundă în organism.

Magneziul este necesar pentru activarea a peste 300 de enzime și joacă un rol-cheie în producerea adenozin trifosfatului (ATP), principala sursă de energie a celulelor. Calciul participă la coagularea sângelui, la transmiterea semnalelor celulare și la reglarea unor procese hormonale. Fără aceste minerale, organismul nu ar putea produce eficient energie și nici nu și-ar putea menține funcțiile esențiale.

Care sunt principalii electroliți și ce rol au

Sodiul (Na⁺)

Este principalul electrolit din spațiul extracelular. Controlează echilibrul lichidelor, influențează tensiunea arterială și contribuie la transmiterea impulsurilor nervoase.

Potasiul (K⁺)

Se găsește în principal în interiorul celulelor și este esențial pentru funcționarea mușchilor, inclusiv a inimii. Participă la reglarea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale.

Clorul (Cl⁻)

Acest electrolit lucrează împreună cu sodiul pentru menținerea echilibrului hidric și a presiunii osmotice. De asemenea, este o componentă importantă a acidului clorhidric din stomac, necesar digestiei.

Calciul (Ca²⁺)

Cunoscut mai ales pentru rolul său în sănătatea oaselor și dinților, calciul este esențial și pentru coagularea sângelui, contracția musculară și transmiterea semnalelor nervoase.

Magneziul (Mg²⁺)

Contribuie la funcționarea sistemului nervos și muscular, susține metabolismul energetic și ajută la menținerea ritmului cardiac normal.

Bicarbonatul (HCO₃⁻)

Are rolul de a stabiliza pH-ul sângelui și de a proteja organismul împotriva variațiilor periculoase ale acidității.

Fosfații

Fosfații sunt săruri ale acidului fosforic și există în organism în mai multe forme, cele mai importante fiind H₂PO₄⁻ și HPO₄²⁻. Aproximativ 85% din fosforul din organism este depozitat în oase și dinți, sub formă de fosfat de calciu.

Pe lângă rolul structural, fosfații sunt implicați în producerea energiei celulare prin ATP, în sinteza ADN-ului și ARN-ului și în menținerea integrității membranelor celulare. Ei contribuie, de asemenea, la reglarea echilibrului acido-bazic.

Cum recunoaștem un dezechilibru electrolitic

Dezechilibrele pot apărea în urma deshidratării, transpirației excesive, vărsăturilor, diareei, anumitor boli renale sau a administrării unor medicamente. Adesea un dezechilibru electric se poate instala în zilele toride, în care transpirăm mai mult, pierdem apa din organism, și depunem efort fizic. O altă situație în care se poate instala dezechilibrul electrolitic este insolația. În aceste condiții, de multe ori suntem sfătuiți să consumăm băuturile cu electroliți comercializate în farmacie.

Printre simptomele frecvente se numără:

  • sete intensă;
  • oboseală accentuată;
  • crampe musculare;
  • slăbiciune;
  • amețeli;
  • dureri de cap;
  • palpitații;
  • tulburări de concentrare.

Când poate fi necesară suplimentarea cu electroliți?

Ce sunt electroliţii în nutriţie. Cât de sănătoase sunt băuturile cu electroliţi

În mod normal, o alimentație echilibrată și un consum adecvat de lichide sunt suficiente pentru a asigura necesarul de electroliți al organismului. Există însă situații în care pierderile de minerale sunt mai mari decât aportul, iar suplimentele sau soluțiile speciale de rehidratare pot deveni necesare pentru refacerea echilibrului hidroelectrolitic.

Deshidratarea acută – una dintre cele mai frecvente indicații

Suplimentele sau băuturile cu electroliți sunt recomandate frecvent în situațiile în care organismul pierde rapid cantități importante de apă și minerale. Acest lucru se poate întâmpla în cazul episoadelor prelungite de vărsături și diaree, care favorizează eliminarea unor electroliți esențiali precum sodiul, potasiul și clorul.

De asemenea, febra ridicată, mai ales la copii și vârstnici, poate accelera pierderile de lichide prin transpirație și poate crește riscul de deshidratare. Temperaturile extreme și perioadele de caniculă reprezintă un alt factor important, în special atunci când sunt asociate cu activitate fizică intensă.

În aceste situații, medicii recomandă adesea soluțiile de rehidratare orală, formulate special pentru a restabili rapid echilibrul dintre apă și electroliți. Acestea conțin, de regulă, sodiu, potasiu, clor, bicarbonat și glucoză, combinație care favorizează absorbția eficientă a lichidelor la nivel intestinal.

Sprijin important pentru persoanele active și sportivi

În timpul exercițiilor fizice intense, organismul pierde electroliți prin transpirație. Cu cât durata și intensitatea efortului sunt mai mari, cu atât cresc și pierderile de sodiu, potasiu și magneziu.

Persoanele care practică sporturi de anduranță, cum ar fi alergarea pe distanțe lungi, ciclismul, triatlonul sau antrenamentele desfășurate în condiții de temperaturi ridicate, pot avea nevoie de suplimentare pentru a evita apariția simptomelor asociate dezechilibrelor electrolitice.

Afecțiunile medicale care pot favoriza deficitul de electroliți

Anumite boli și tratamente medicamentoase pot afecta capacitatea organismului de a menține niveluri normale ale electroliților. În astfel de situații, suplimentarea trebuie făcută doar la recomandarea medicului și, de regulă, pe baza analizelor de sânge.

Boala cronică de rinichi poate determina modificări ale nivelurilor de potasiu, calciu sau magneziu, în timp ce unele tulburări endocrine, precum boala Addison, hipoparatiroidismul sau hiperparatiroidismul, influențează modul în care organismul reglează aceste minerale.

Un alt exemplu îl reprezintă tratamentele cu diuretice, utilizate frecvent pentru hipertensiune arterială sau insuficiență cardiacă. Aceste medicamente stimulează eliminarea apei prin urină, dar pot favoriza și pierderea unor electroliți importanți.

Dietele restrictive și riscul dezechilibrelor minerale

Unele regimuri alimentare pot modifica semnificativ echilibrul electroliților din organism. Dietele foarte sărace în carbohidrați, cum este dieta ketogenică, determină o eliminare crescută de apă și sodiu în primele săptămâni, fenomen cunoscut popular sub denumirea de „gripa keto”.

Posturile prelungite, curele de slăbire foarte restrictive sau alimentația dezechilibrată pot reduce aportul de minerale esențiale și pot favoriza apariția unor simptome neplăcute.

Cât de bune sunt băuturile cu electroliți

Ce sunt electroliţii în nutriţie. Cât de sănătoase sunt băuturile cu electroliţi

Deși sunt promovate frecvent ca produse benefice pentru hidratare și recuperare după efort, suplimentele cu electroliți nu sunt lipsite de riscuri. Administrate în cantități prea mari sau fără o nevoie reală, acestea pot provoca dezechilibre care afectează funcționarea normală a organismului.

Un aport excesiv de sodiu poate duce la hipernatremie, o afecțiune caracterizată prin creșterea concentrației de sodiu din sânge. Aceasta poate favoriza retenția de lichide, creșterea tensiunii arteriale și suprasolicitarea sistemului cardiovascular, în special la persoanele care suferă deja de hipertensiune sau boli de inimă.

În mod similar, nivelurile prea ridicate de potasiu pot provoca hiperkaliemie, o tulburare care poate afecta activitatea electrică a inimii. În cazurile severe, aceasta poate determina apariția unor aritmii periculoase și poate necesita intervenție medicală de urgență.

Excesul de calciu sau magneziu nu este lipsit de consecințe. Supradozajul poate pune presiune asupra rinichilor, poate provoca tulburări digestive, slăbiciune musculară și poate influența ritmul cardiac. Persoanele cu afecțiuni renale sunt deosebit de vulnerabile, deoarece organismul lor poate elimina mai greu surplusul de minerale.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca suplimentele cu electroliți să fie utilizate doar atunci când există o nevoie reală, confirmată prin simptome, analize medicale sau recomandarea unui profesionist din domeniul sănătății.

Foto: Shutterstock

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S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Nu o mai recunoști! Gabriela Cristea s-a afișat în cel mai îndrăzneț costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme. Reacția dură a internauților
Nu o mai recunoști! Gabriela Cristea s-a afișat în cel mai îndrăzneț costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme. Reacția dură a internauților
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică! Detaliul din casa în care a locuit și „Zâna” înaintea Laviniei
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică! Detaliul din casa în care a locuit și „Zâna” înaintea Laviniei
Mădălina Ghenea a cucerit fotografii la Cannes 2026! Suma uluitoare plătită pentru rochia de pe covorul roșu
Mădălina Ghenea a cucerit fotografii la Cannes 2026! Suma uluitoare plătită pentru rochia de pe covorul roșu
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Libertatea
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. 5 nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
Lego lansează cea mai complicată machetă, un gigant de peste 12.000 de piese pentru catedrala Sagrada Familia
În jur de 40 de români, arestați în Canada pentru furturi și alte infracțiuni. Alții sunt căutați: „Pleacă înainte să putem afla cine sunt”
În jur de 40 de români, arestați în Canada pentru furturi și alte infracțiuni. Alții sunt căutați: „Pleacă înainte să putem afla cine sunt”
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