Semnalul de alarmă pe care corpul ți-l dă înainte de un AVC. Mulți îl ignoră, deși le poate salva viața

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Accidentul vascular cerebral (AVC) rămâne una dintre principalele cauze de deces și dizabilitate la nivel mondial, însă identificarea timpurie a simptomelor poate face diferența dintre viață și moarte. Medicii avertizează că reacția rapidă este esențială, iar recunoașterea primului semn subtil, adesea trecut cu vederea, poate salva mii de persoane.

Tratat la timp, un AVC nu doar că oferă pacientului o șansă la supraviețuire, dar reduce drastic riscul de a rămâne cu sechele permanente, cum ar fi paralizia sau pierderea vorbirii.

Primul semnal care ar trebui să ne îngrijoreze

Deși majoritatea oamenilor asociază accidentul vascular cerebral cu paralizia feței sau incapacitatea de a vorbi, există un simptom inițial mult mai subtil, dar extrem de periculos dacă este ignorat. Este vorba despre o cefalee severă, care se instalează brusc și nu răspunde la analgezicele obișnuite. Medicii specialiști insistă că această manifestare nu trebuie confundată cu o simplă migrenă de oboseală.

„Cel mai frecvent semn, premonitoriu, de accident vascular cerebral AVC este durerea de cap. Durerea aceea de cap rebelă, care nu cedează la nimic. Acesta este un factor de alarmă. Acesta e cel mai nespecific și mai puțin alarmant față de restul simptomelor care să te trimită la doctor”, a explicat dr. Cristian Pandrea, coordonatorul Compartimentului de Primiri Urgențe al Spitalului Clinic Sanador, pentru DC Medical.

Manifestările fizice care necesită apelul imediat la Urgențe

Pe măsură ce afectarea neurologică progresează, organismul începe să transmită semnale mult mai clare și mai specifice. Pierderea bruscă a forței într-un membru sau tulburările senzoriale sunt indicatori clari ai unei urgențe medicale majore. De asemenea, funcțiile senzoriale precum vorbirea, auzul și vederea pot fi afectate într-o fracțiune de secundă.

„Alterarea funcției motorii în orice segment al corpului, că e membru superior, inferior, că e numai mâna, gamba, toate acestea trebuie să fie semnale de alarmă. Tulburarea de vorbire, tulburarea de auz, chiar și vederea brusc alterată, nu mai vezi, vederea e în ceață, e bine să te alarmezi”, a adăugat specialistul.

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Filozofia salvatoare din spatele medicinei de urgență

Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății sunt îngrijorătoare, arătând că din cele 15 milioane de persoane care suferă un AVC anual, o treime decedează, iar o altă treime rămâne cu handicap permanent. Cu toate acestea, multe dintre aceste cazuri ar putea avea un deznodământ fericit dacă pacienții nu ar amâna prezentarea la spital din teama de a nu alerta medicii „degeaba”.

„Noi la Urgențe avem o filozofie: mai bine omul să te deranjeze și să nu fie nimic, decât să nu te deranjeze și să îl aduci într-o stare critică”, a subliniat dr. Cristian Pandrea, amintind că rapiditatea intervenției este cel mai important factor în limitarea leziunilor cerebrale.

Foto – Profimedia

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