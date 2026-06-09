Mesajul cutremurător al soției medicului rezident decedat la Spitalul Floreasca. Cum au arătat ultimele clipe ale lui Alexandru Neacșu

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Soția medicului rezident care a fost găsit fără viață a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Alexandru Neacșu a lăsat în urmă doi copii mici, dar și o parteneră de viață îndurerată.

Mesajul soției rezidentului găsit fără viață la Spitalul Floreasca

Moartea neașteptată a medicului rezident Alexandru Neacșu, găsit fără viață în baia Spitalului Floreasca, a zguduit întreaga țară. La doar 32 de ani, Alexandru a lăsat în urmă o familie sfâșiată de durere—soția sa, și ea medic, și doi copii care îl adorau. Colegii săi au făcut eforturi disperate să-l readucă la viață, dar fără succes.

Într-un moment de profundă suferință, soția lui Alexandru a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare.

„Ai plecat prea devreme, iubitul meu… și ne-ai lăsat singuri! De acolo de unde ești să ai grijă de copiii tăi, atâta te mai rog, că ei erau lumina ochilor tăi!”, a scris aceasta.

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Care ar fi cauza decesului

Una dintre ipotezele vehiculate cu privire la decesul medicului este legată de suprasolicitarea extremă. Se pare că Alexandru efectuase 14 gărzi în ultimele trei luni, ritm care poate avea un impact devastator asupra sănătății, atât fizice, cât și emoționale. Această situație aduce din nou în discuție provocările cu care se confruntă personalul medical din România, deseori supus unui volum imens de muncă.

Familia și apropiații se pregătesc acum să îl conducă pe Alexandru pe ultimul drum. Trupul său neînsuflețit a fost depus la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Târgu Cărbunești, iar slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 10 iunie 2026, în localitatea Pojogeni, începând cu ora 13.00.

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Ce au surprins camerele de supraveghere în ultimele clipe de viață ale lui Alexandru Neacșu

Investigațiile preliminare conturează ipoteza unei supradoze, alimentată de descoperirea unei seringi utilizate într-un coș de gunoi din apropiere.

Conform Wowbiz, stocul de fentanil de la spital a fost verificat, fără a se constata lipsuri. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că înainte de a se retrage în toaletă, medicul a luat un ac de unică folosință.

Substanțele stupefiante sunt păstrate în dulapuri încuiate, accesibile doar medicului șef de gardă, iar utilizarea acestora presupune justificări clare și returnarea fiolei folosite.

Jurnalista Carla Cristina Tanasie a explicat pe rețelele sociale: „A fost verificat stocul de fentanil de la Spitalul Floreasca, iar până în acest moment nu a fost constatată nicio lipsă. În schimb, imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că, înainte de a merge la baie, medicul rezident a luat un ac de unică folosință. La Spitalul Floreasca, substanțele stupefiante sunt păstrate într-un dulap încuiat, iar cheia se află la medicul șef de gardă. După administrarea unei astfel de substanțe, medicul trebuie să justifice utilizarea acesteia și să predea fiola utilizată pentru descărcarea din gestiune”.

Sursă foto: Facebook

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