Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi

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Mihaela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a ajuns luni, 8 iunie, la Curtea de Apel București, unde s-a prezentat la un proces în care ar fi implicată cu ONG-ul pe care îl deține și pe care l-a înființat. Ea a apărut la CAB flancată de bodyguarzi.

Mirabela Grădinaru, prezenta la Curtea de Apel

Mirabela Grădinaru a ajuns la Curtea de Apel pentru a fi prezentă la un proces în care este implicat ONG-ul pe care l-a înființat.

Sursa foto: Captură video Gândul

Partenera de viață a șefului statului a fost păzită în permanență de gărzile de corp. Mai mult, protestatarul Marian Ceaușescu s-a aflat și el la fața locului și a abordat-o pe Mirabela Grădinaru cu mai multe întrebări.

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Concubina președintelui nu a dorit să răspundă întrebărilor venite din partea presei, însă a acceptat să discute cu Marian Ceaușescu.

Cu toate că nu a oferit prea multe detalii despre motivul pentru care a ajuns la Curtea de Apel București, cel mai probabil ea a sosit la un termen legat de procesul ONG-ului pe care l-a înființat.

Organizația a devenit cunoscută pentru că a încercat să oprească mai multe proiecte imobiliare.

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Ce mesaj a primit pentru Nicușor Dan

Cu toate că jurnaliștii au întrebat-o ce face la CAB, Mirabela Grădinaru a refuzat să răspundă. În schimb, a purtat o scurtă conversație cu Marian Ceaușescu.

Marian Ceaușescu: – Ce faceți în instanță?

Mirabela Grădinaru: -Am o treabă de rezolvat.

Marian Ceaușescu: -Dar civil nu penal, nu?

Mirabela Grădinaru: -Nu, au fost primele cuvinte ale discuției.

Marian Ceaușescu a ținut să îi transmită un mesaj președintelui Nicușor Dan, prin partenera lui. El i-a transmis Mirabelei că este cu PSD șine vrea să facă pace cu diavolul. Partenera președintelui i-a promis că îi va transmite mesajul.

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„Se poate să-i transmiteți un mesaj domnului președinte? „Nu suntem cu PSD. Ca să nu mai facă pact cu acești diavoli ai noștri. Nu vrem să facem pact cu diavolul”, i-a spus Marian Ceaușescu Mirabelei Grădinaru.

„Îi voi transmite mesajul dumneavoastră, a răspuns partenera președintelui.

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