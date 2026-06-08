Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Mihaela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a ajuns luni, 8 iunie, la Curtea de Apel București, unde s-a prezentat la un proces în care ar fi implicată cu ONG-ul pe care îl deține și pe care l-a înființat. Ea a apărut la CAB flancată de bodyguarzi.
Partenera de viață a șefului statului a fost păzită în permanență de gărzile de corp. Mai mult, protestatarul Marian Ceaușescu s-a aflat și el la fața locului și a abordat-o pe Mirabela Grădinaru cu mai multe întrebări.
Cu toate că jurnaliștii au întrebat-o ce face la CAB, Mirabela Grădinaru a refuzat să răspundă. În schimb, a purtat o scurtă conversație cu Marian Ceaușescu.
Marian Ceaușescu: – Ce faceți în instanță?
Mirabela Grădinaru: -Am o treabă de rezolvat.
Marian Ceaușescu: -Dar civil nu penal, nu?
Mirabela Grădinaru: -Nu, au fost primele cuvinte ale discuției.
Marian Ceaușescu a ținut să îi transmită un mesaj președintelui Nicușor Dan, prin partenera lui. El i-a transmis Mirabelei că este cu PSD șine vrea să facă pace cu diavolul. Partenera președintelui i-a promis că îi va transmite mesajul.
„Se poate să-i transmiteți un mesaj domnului președinte? „Nu suntem cu PSD. Ca să nu mai facă pact cu acești diavoli ai noștri. Nu vrem să facem pact cu diavolul”, i-a spus Marian Ceaușescu Mirabelei Grădinaru.
„Îi voi transmite mesajul dumneavoastră, a răspuns partenera președintelui.