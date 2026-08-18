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Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență formulată de Societatea de Transport București (STB). Decizia a fost luată din cauza unor documente care lipseau din dosar, potrivit informațiilor transmise de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

STB nu poate intra în insolvență. Ce spune primarul general

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a explicat că dosarul privind cererea de intrare în insolvență a STB a fost respinsă, după ce dosarul ar fi fost incomplet, conform instanței.

„Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nico lipsă. Sper ca STB să facă apel”, a scris edilul pe Facebook.

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Ciprian Ciucu a vorbit despre insolvența companiei de transport, spunând că este o soluție pentru salvarea STB și că „există câteva cifre izbitoare care explică de ce acest pas este necesar”.

„Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafață, ne costă în București 34% anual din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât la ÎNTREGUL BUGET al PMB. Da, ați citit bine. Acesta este realitatea șocantă. Pentru a fi livrat populației, prima condiția a oricărui serviciu public, este să fie SUPORTABIL d.p.d.v. bugetar”, a mai scris edilul.

El a mai spus că insolvența STB nu vine ca o condamnare, ci ar trebui privită ca pe o șansă de restructurare și o încercare de a aduce compania într-o situație financiară sustenabilă.

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„Este decizia corectă pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile soferilor, vatmanilor și muncitorilor”, a mai spus Ciprian Ciucu.

STB, datorii uriașe

Societatea de Transport București a început procedura de insolvență în iulie. Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Problemele sunt vechi și țin de un management defectuos, dar și de decizii politice și neplata contribuțiilor către stat.

STB are doar la ANAF datorii de aproape 1,5 miliarde de lei.

„La nivelul anului 2020 nu s-au mai plătit contribuțiile angajaților către ANAF. În 2018 s-au înființat niște companii. S-au luat banii de la STB, de fapt erau banii oamenilor, contribuțiile lor și nu s-au mai plătit către ANAF pentru a fi capitalizate acele companii”, a explicat Ciprian Ciucu.

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