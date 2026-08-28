Vești proaste pentru bucureșteni. Apa se scumpește în Capitală. Anunțul făcut de Ciprian Ciucu

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Apa se scumpește în București, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat un act adițional la contractul de concesiune încheiat cu Apa Nova. Tariful pentru apa potabilă va crește cu 0,85 lei pe metrul cub, iar majorarea este inclusă într-un nou program de investiții în infrastructura de apă și canalizare, în valoare de aproape 500 de milioane de euro.

Apă mai scumpă în București

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat că extinderea și modernizarea rețelelor sunt absolut necesare, după cele mai recente precipitații extreme. El a precizat că o creștere de aproximativ un leu pe metrul cub este suportabilă pentru bucureșteni, precizând că prețul actual este al doilea cel mai mic din țară.

Edilul Capitalei a mai spus că programul prevede intervenții pe 221 de kilometri de rețele de apă și canalizare în toate cele șase sectoare ale Bucureștiului.

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„Nu mai vrem un oraș inundat, subdimensionat! Pregătim investiții de peste 520 de milioane de euro în infrastructura de apă și canalizare.

Dintre care 300 de milioane de euro vor fi aduse de Apa Nova.

Bani cu care vom face lucrări importante de modernizare, redimensionare, pentru a face față noii densități de locuire, de extindere a rețelei, dar și de punere în siguranță a Bucureștiului la inundații.

Acum, când plouă torențial, Capitala se transformă într-o mică Veneție, cu străzi, curți, subsoluri inundate.

Nu mai puțin de 80% din suprafața orașului este impermeabilă sau semi-permeabilă.

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”A crescut destul de mult Bucureștiul, sistemul de canalizare nu mai face față ați văzut ce s-a întâmplat la ultima ploaie serioasă. Vor fi investiții pe următorii 10 ani. Dar dacă nu luăm acum aceste decizii, Bucureștiul va fi în aceeași situație. E esențial pentru un sistem de canalizare pus la punct”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Planul de investiții

Edilul a mai precizat că Apa Nova are deja un plan de investiții care include cel puțin un bazin mare de retenție în aval, capabil să preia surplusul de apă în timpul ploilor torențiale, să o trateze și ulterior să o redirecționeze către Dâmbovița, irigații sau rețeaua de alimentare.

Ciucu a mai spus că vor exista 70 de kilometri de rețele de apă și 147 de kilometri de rețele de canalizare.

„Două treimi din programul de investiţii vor fi alocate doar canalizării. Vom avea 70 de kilometri de reţele de apă şi 147 de kilometri de reţele de canalizare. 47 de kilometri vor fi doar colectoare mari, unele fiind puternic degradate în acest moment şi cu risc de prăbuşire a carosabilului. Programul de investiţii prevede şi partea de protecţie în faţa ploilor de mare intensitate care generează inundaţii, bazine de retenţie locale pentru a prelua surplusul de apă în zonele despre care ştim că sunt inundabile, precum şi staţii locale de pompare”, a declarat edilul, în şedinţa CGMB.

Lucrările ar putea începe peste aproximativ doi ani, când vor fi gata studiul de fezabilitate și proiectul tehnic.

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