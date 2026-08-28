Liviu Vârciu, surpriză neplăcută la all inclusive în Bulgaria. Ce a descoperit: „Am dat 100 și ceva de milioane pe 4 zile”

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Liviu Vârciu se află în vacanță în Bulgaria alături de familie. Artistul el-a povestit urmăritorilor că a plătit 10.000 de lei pe patru zile de all inclusive, însă a avut o surpriză neplăcută când a comandat un whiskey. Iată ce a pățit cântărețul la hotelul la care a fost cazat.
Cântărețul se află în vacanță alături de familie și își ține la curent fanii cu tot ceea ce face. Deși se relaxează în Bulgaria, el le-a povestit oamenilor că nu totul este perfect. Au existat situații care l-au nemulțumit profund. Una dintre acestea s-a întâmplat când și-a comandat un whiskey la hotel.
Prezentatorul a spus că a vrut să petreacă timp alături de prieteni și să savureze un pahar de whiskey. Vacanța pe care a plătit-o este una all inclusive, însă ce a primit în pahar l-a lăsat cu un gust amar.
El a comandat un whiskey cu suc, însă a aflat ulterior că băutura alcoolică pe care a comandat-o costă 6 euro litrul.
„Am cerut un whiskey cu suc și mi-au dat… am zis să văd și eu ce beau. Beau 50 g de whiskey care costă 6 euro litrul. Beau de 1,2 ron. Dacă o să îmi fie rău mâine, să știți de la ce îmi e rău”, a povestit acesta.
Anda Călin și Liviu Vârciu, doi ani de la nuntă
Liviu Vârciu și soția lui au aniversat în luna august doi ani de la nuntă. Cei doi au sărbătorit la mare unde artistul a avut o cântare.
El a postat un clip în care a avut un dialog haios cu soția lui.
Liviu Vârciu: Vedem răsăritul, suntem la Constanța. Eu mâine vreau să dorm. Vă pup de nu vă vedeți. La mulți ani, iubire, facem doi ani astăzi de când ne-am căsătorit și dintre noi doi, eu sunt cu costumul pe care l-am avut la nuntă.