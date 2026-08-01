Cum îţi laşi casa în siguranţă înainte de a pleca în concediu

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Vacanța ar trebui să fie o perioadă de relaxare, nu un motiv de îngrijorare. Cu toate acestea, o casă lăsată nesupravegheată pentru mai multe zile poate deveni o țintă pentru hoți sau poate ascunde riscuri precum incendii ori defecțiuni electrice.

Atunci când pleci în concediu, dispar semnele și activitățile de zi cu zi din casă și din jurul casei, iar acest lucru se poate observa cu ușurință. O alee pe care nu mai intră nicio mașină, corespondența adunată în cutia poștală sau lipsa oricărei mișcări în jurul locuinței pot indica faptul că nimeni nu este acasă.

De asemenea, dacă locuiești la bloc, se observă ușor că nu se mai aprinde lumina câteva zile în șir, iar jaluzelele sau ferestrele rămân închise zi de zi. În plus, fotografiile pe care le postezi din vacanță în timp real pe rețelele sociale pot dezvălui, fără intenție, că locuința a rămas nesupravegheată.

Hoții caută, de regulă, ținte ușoare. Casele care nu par locuite și care nu au măsuri vizibile de securitate sunt adesea primele vizate. Tocmai de aceea, este important să îți iei câteva măsuri de precauție înainte de plecare, astfel încât să îți protejezi locuința și să te bucuri de vacanță fără griji. Din fericire, câteva măsuri simple, luate înainte de plecare, îți pot oferi liniștea de care ai nevoie și te vor ajuta să te bucuri de concediu fără griji.

Nu anunța pe toată lumea că ai plecat

Entuziasmul unei vacanțe îi face pe mulți să posteze imediat pe rețelele sociale biletele de avion, fotografii din aeroport sau chiar perioada exactă în care vor lipsi de acasă. Specialiștii în securitate recomandă însă să eviți astfel de postări până după întoarcerea din concediu.

De asemenea, verifică informațiile publice de pe profilurile tale și elimină, dacă este posibil, date precum adresa locuinței sau numărul de telefon. Cu cât oferi mai puține informații personale în mediul online, cu atât reduci riscul ca acestea să fie folosite în scopuri nedorite.

Ideal ar fi să nu postezi absolut nimic despre plecarea efectivă într-un concediu sau într-o excursie. Iar, atunci când postezi imagini din vacanță, evită să menționezi exact locația sau restricționează accesul la fotografiile tale de pe conturile de facebook, instagram sau tiktok. Permite-le doar prietenilor foarte apropiați să le vadă. Nu lăsa imagini accesibile publicului larg. Nu se știe niciodată care dintre vecinii sau cunoscuții tăi poate vorbi despre vacanța ta, iar vestea poate ajunge la urechile unor persoane care au relații cu interlopi sau cu infractori.

Fă locuința să pară locuită chiar și atunci când ești în vacanță

Unul dintre cele mai eficiente trucuri pentru a descuraja hoții este să creezi impresia că locuința nu este goală. Infractorii urmăresc adesea semnele care indică faptul că proprietarii sunt plecați pentru mai multe zile, iar o casă care pare locuită este mult mai puțin tentantă.

Dacă ai un sistem de iluminat inteligent, programează luminile să se aprindă și să se stingă la ore diferite, în special seara. În lipsa unui astfel de sistem, poți folosi prize cu temporizator, care pornesc automat o veioză, un televizor sau un radio pentru câteva ore pe zi. Aceste mici detalii pot crea impresia că în locuință există activitate.

La fel de important este să nu lași indicii evidente că ai plecat. Roagă un vecin, un prieten sau o rudă să golească periodic cutia poștală și să ridice eventualele colete lăsate la ușă. O cutie poștală plină este unul dintre primele semne că proprietarii lipsesc de acasă.

Dacă stai la curte, asigură-te că iarba este tunsă și că grădina nu pare abandonată. Poți apela la o firmă de întreținere sau poți ruga un vecin să ude florile, să strângă frunzele ori să îngrijească gazonul, în cazul în care lipsești de acasă mai multe luni. O curte bine întreținută transmite că locuința este supravegheată.

Alte gesturi aparent nesemnificative pot face diferența. Dacă ai mai multe mașini, lasă una parcată în fața casei sau roagă un membru al familiei să o mute ocazional. Nu închide complet toate jaluzelele sau draperiile, deoarece acest lucru poate sugera că nimeni nu este acasă. Este mai bine să le lași într-o poziție obișnuită, astfel încât locuința să arate cât mai natural. Toate aceste măsuri, deși simple, contribuie la crearea impresiei că locuința este ocupată, reducând considerabil șansele ca aceasta să devină o țintă pentru hoți pe durata concediului.

Roagă un vecin sau o rudă să treacă pe la tine

Unul dintre cele mai eficiente trucuri este să ceri ajutorul unei persoane de încredere. Un vecin, un prieten sau o rudă poate trece periodic pe la locuință pentru a ridica corespondența, pentru a uda florile, pentru a aerisi încăperile sau pentru a verifica dacă totul este în ordine.

O casă care pare locuită este mult mai puțin atractivă pentru infractori. Dacă este posibil, persoana respectivă poate aprinde din când în când lumina seara sau poate muta ușor jaluzelele, astfel încât locuința să nu dea impresia că este nelocuită.

Este adevărat că tehnologia modernă te ajută azi să îți supraveghezi curtea și casa sau apartamentul de la distanță. Câteva camere de monitorizare conectate cu telefonul tău te pot ajuta să vezi ce mai este pe acasă, atunci când ești plecat. Dar camerele nu te ajută să lași impresia că cineva mai trece prin locuință, așa cum o face un om de încredere.

Verifică toate sistemele de închidere

Înainte de plecare, fă un ultim tur al casei și verifică toate ușile și ferestrele. Asigură-te că încuietorile funcționează perfect, iar geamurile sunt bine închise. Dacă observi o yală defectă sau un sistem de închidere care nu mai oferă siguranță, înlocuiește-l înainte de vacanță.

Dacă locuința este dotată cu alarmă sau camere de supraveghere, testează-le din timp și verifică dacă funcționează corespunzător. Nu uita nici de bateriile senzorilor sau ale dispozitivelor wireless, care ar trebui schimbate dacă sunt aproape descărcate.

Scoate din priză aparatele electrice

Un alt pas important este deconectarea aparatelor electrice care nu trebuie să rămână în funcțiune. Televizorul, calculatorul, cuptorul cu microunde, fierbătorul sau alte electrocasnice pot fi scoase din priză pentru a reduce riscul unor defecțiuni provocate de fluctuațiile de tensiune sau chiar al unui incendiu.

De altfel, toate aceste aparate pe care mulți dintre noi le lăsăm în priză atunci când suntem acasă, consumă curent în mod pasiv și ne încarcă factura. Dacă ai grijă să le deconectezi de la rețea măcar în perioada în care nu ești acasă, vei observa că vei avea un consum mult mai redus de curent electric.

În același timp, golește frigiderul de alimentele perisabile care s-ar putea strica în lipsa ta și ar putea produce mirosuri neplăcute. Spală bine frigiderul și congelatorul, să rămână curate și lasă-le cu ușa întredeschisă. Cu atât mai mult, dacă pleci pentru o perioadă mai lungă și oprești frigiderul, lasă ușa întredeschisă pentru a preveni apariția mucegaiului și a mirosului neplăcut.

Nu lăsa obiectele de valoare la vedere

Bijuteriile, sumele importante de bani, documentele sau alte obiecte de valoare nu ar trebui lăsate în locuri evidente. Dacă nu ai un seif, este recomandat să le depozitezi într-un loc sigur sau chiar într-o casetă de valori, dacă este posibil.

Bijuteriile și economiile pot fi duse la cineva de încredere. Le poți pune în plicuri sigilate și poți ruga părinții, un frate sau un prieten bun să le păstreze până te întorci din vacanță. Evită să iei cu tine în excursii și concedii bijuterii prea scumpe, din aur cu diamante sau alte pietre prețioase. Evită, de asemenea, să iei sume mari de bani, dacă poți folosi cardurile bancare. Hoți nu sunt doar acasă. Șansele să întâlnești hoți în zonele turistice aglomerate sunt mult mai mari, decât îți spargă casa și să îți fure obiectele sau banii din locuință.

Cu toate acestea, este bine să fii prevăzător și să pui la păstrare într-un loc foarte sigur banii și bijuteriile sau alte obiecte, gadget-uri scumpe. De asemenea, trage draperiile doar parțial. Ferestrele complet acoperite pe timpul zilei pot sugera că nimeni nu este acasă.

Instalează un sistem inteligent de securitate

Un sistem modern de securitate poate face diferența atunci când locuința rămâne nesupravegheată pentru mai multe zile. Dacă în trecut alarmele aveau doar rolul de a speria intrușii, tehnologia actuală oferă mult mai mult: monitorizare permanentă, notificări în timp real și posibilitatea de a verifica locuința direct de pe telefonul mobil, indiferent unde te afli.

Cele mai performante sisteme includ senzori pentru uși și ferestre, detectoare de mișcare, camere video de supraveghere și aplicații mobile care trimit alerte instantaneu dacă apare o activitate neobișnuită. Astfel, poți verifica în orice moment ce se întâmplă acasă și poți reacționa rapid dacă observi ceva suspect.

Unele sisteme sunt conectate la firme specializate de monitorizare, care pot interveni imediat și pot alerta serviciile de urgență sau echipajele de pază dacă alarma se declanșează. Acest lucru este deosebit de util în cazul concediilor mai lungi, când nu ai posibilitatea să ajungi rapid la locuință.

Pentru un nivel suplimentar de siguranță, este recomandat să instalezi camere video atât la intrarea principală, cât și în zonele vulnerabile, precum curtea, garajul sau terasa. Multe modele permit comunicarea prin intermediul unui difuzor și al unui microfon încorporat, astfel încât poți vorbi cu un curier sau chiar poți avertiza o persoană necunoscută că locuința este monitorizată.

Nu uita să verifici înainte de plecare dacă toate echipamentele funcționează corespunzător. Testează alarma, camerele și senzorii, asigură-te că bateriile sunt încărcate, iar conexiunea la internet este stabilă. De asemenea, actualizează aplicațiile și parolele de acces pentru a evita problemele de securitate cibernetică.

Un sistem inteligent de securitate nu doar că poate descuraja tentativele de efracție, ci îți oferă și liniștea de a ști că locuința este supravegheată permanent, chiar și atunci când te afli la sute sau mii de kilometri distanță.

Fă o ultimă verificare înainte să închizi ușa

Cu câteva minute înainte de plecare, după ce ai verificat toate bagajele, verifică și dacă ai închis robinetele de apă, dacă ai oprit gazul în bucătărie, dacă ai încuiat toate ușile și ai activat sistemul de alarmă, dacă dispui de unul. Un scurt control final îți poate economisi multe probleme și îți oferă siguranța că ai plecat lăsând locuința în cele mai bune condiții.

Câteva minute dedicate acestor verificări îți pot proteja casa și bunurile pe toată durata vacanței. Astfel, te vei putea bucura de concediu fără grija că ai uitat ceva important înainte de plecare.

Foto: Shutterstock

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