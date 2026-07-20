Diana Șoșoacă, imagini virale din vacanță. Lidera S.O.S s-a plimbat cu decapotabila prin Dobrogea, purtând accesorii de lux

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Diana Șoșoacă a stârnit controverse pe TikTok după ce a postat imagini dintr-o plimbare cu decapotabila prin Dobrogea, purtând ochelari Gucci. Imaginile au devenit virale, iar românii au criticat dur apariția liderei S.O.S.

Diana Șoșoaca, cu decapotabila în Dobrogea

Diana Șoșoacă a reușit din nou să atragă toate privirile, de această dată cu imagini spectaculoase dintr-o plimbare prin Dobrogea. Europarlamentara a publicat pe TikTok clipuri în care conduce o decapotabilă cu interior din piele, purtând ochelari de soare de la Gucci. Postările au stârnit valuri de comentarii pe rețelele sociale, iar reacțiile au fost intense și împărțite.

Într-un peisaj pitoresc, traversând drumurile însorite ale Dobrogei, Diana Șoșoacă a adăugat un strop de glamour călătoriei sale, alegând să poarte o pereche de ochelari de soare de lux. Într-unul dintre clipuri, aceasta a transmis mesajul „Cu drag de Dobrogea”, însoțit de hashtagul #holidays, iar într-o altă postare a scris: „Cu toată dragostea, România”.

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Europarlamentara, criticată pentru gestul său

Imaginile publicate de Diana Șoșoacă au captat rapid atenția internauților, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje care au variat de la susținere până la ironii.

„Am vocabularul prea sărac să pot descrie în cuvinte iubirea ce o purtați României! Doamne ajută. Trăiască România!”, a scris unul dintre urmăritorii săi.

Alții, însă, au fost mai critici.

„Asta-i o mașină rusească, da?”, a întrebat un utilizator, iar altcineva a adăugat sarcastic: „Din salariul UE?”.

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Diana Șoșoacă, trimisă în judecată

Această apariție publică a venit la doar câteva zile după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat trimiterea în judecată a Dianei Șoșoacă în dosarul legat de presupusa lipsire de libertate a unor jurnaliști italieni.

Potrivit comunicatului oficial, Diana Șoșoacă, în calitate de fost senator și actual europarlamentar, este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal. În același dosar, este cercetat și fostul său partener, Silvestru Șoșoacă, pentru fapte similare, precum și pentru o infracțiune de lovire sau alte violențe.

„Patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, săvârșite de o inculpată care avea calitatea de senator în Parlamentul României la data comiterii faptelor, actualmente europarlamentar și patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și o infracțiune de lovire sau alte violențe, reținute pentru cel de al doilea inculpat, persoană fără calitate specială”, se arată în comunicatul transmis de PÎCCJ.

Sursă foto: Facebook

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