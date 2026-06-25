Smiley și Gina Pistol, vacanță cu Josephine în Italia. Imagini savuroase cu cei trei

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Smiley și Gina Pistol au plecat în Italia alături de fiica lor Josephine, care s-a făcut mare. Cei doi au postat câteva imagini pe rețelele sociale, iar fanii au rămas uimiți de cât de mult a crescut micuța.

Gina Pistol, vacanță cu familia în Italia

Gina Pistol, Smiley și micuța Josephine au plecat în vacanță în Italia, în Capri. Cei doi au postat imagini spectaculoase cu locurile în care s-au plimbat alături de fiica lor.

Prezentatoarea Tv și artistul își țin fanii la curent cu tot ceea ce fac în vacanță și au postat imagini cu locurile frumoase în care au fost.

Prima oară au aterizat în Napoli, iar de acolo au luat feribotul spre Capri. Aceștia au mers la cazare și apoi au început să exploreze la pas locația. Smiley a postat și un scurt vlog din prima zi de vacanță.

S-au distrat alături de Josephine și au admirat străduțele insulei și marea liniștită.

„Acum 2000 de ani, Tiberiu a venit în Capri să conducă Imperiul Roman. Eu, Tiberiu al nu știu câtelea, am venit să mă bucur de peisaje, de liniște și să petrec timp cu familia. Așa că vă trimit și vouă o scrisoare din Capri… pardon, un DailyTok”, a scris Smiley în descrierea videoclipului.

Smiley și Gina sunt mari fani Italia. Cei doi au petrecut și vacanța de 1 Mai în această țară, în Milano, unde au luat-o și pe fetița lor.

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În plus, în urmă cu doi ani, cei doi au vizitat Toscană alături de Adela Popescu, Radu Vâlcan, Răzvan Fodor și Irina Fodor. Cuplurile s-au cazat la o spectaculoasă din Terranuova Bracciolini, o comună din provincia Arezzo

Cum l-a cucerit Gina pe Smiley

Gina Pistol a dezvăluit cum l-a cucerit pe Smiley. Cei doi formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul românesc. În urmă cu cinci ani, cei doi au devenit părinți pentru prima oară.

„Pe el (l-a cucerit – n.red.) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine”, a spus Gina Pistol pentru unica.ro.

Ea a vorbit despre cum se schimbă relația pe măsură ce lucrurile evoluează și a spus că iubirea se schimbă și devine „mai închegată”.

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„Nu mai sunt fluturii aceia din primele șase luni de relație. Dar avem ceva ce nu ai în primele luni de relație. O stabilitate. Ne știm punctele slabe și punctele bune și știm să jonglăm cu ele și să ne sprijinim atunci când trebuie și să formăm un întreg”, a mai spus Gina Pistol.

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