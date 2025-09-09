  MENIU  
Cu ce rețetă l-a cucerit Gina Pistol pe Smiley și cum s-a schimbat relația lor după apariția lui Josephine: „L-am atras în capcană” / Exclusiv

Adelina Duinea
.

Gina Pistol a oferit detalii rare despre căsnicia cu Smiley, înainte de premiera sezonului 10 MasterChef România. Prezentatoarea de la Pro TV ne-a dezvăluit cu ce rețetă l-a cucerit pe soțul ei, dar și care este „secretul” relației lor de aproape nouă ani. Totodată, Gina ne-a spus ce fel de mamă este, dar și cu cine seamănă fiica ei, Josephine.

Cu ce rețetă l-a cucerit Gina Pistol pe Smiley

Gina Pistol (44 de ani) este nerăbdătoare să urmărească sezonul 10 MasterChef România alături de cea mai bună prietenă, fiica ei, Josephine, și de soțul ei, Smiley (42 de ani). Prezentatoarea de la Pro TV ne-a spus cu ce rețetă l-a cucerit pe antrenorul de la „Vocea României”, dar și care este „secretul” relației lor de aproape nouă ani. Am aflat și cum s-a transformat iubirea lor după apariția lui Josephine, dar și cu cine seamănă micuța.

„Pe el (l-a cucerit – n.red.) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine (zâmbește)”, a spus Gina Pistol, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Care este „secretul” relației lor de aproape nouă ani

Smiley și Gina Pistol (3)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Gina Pistol formează de aproape nouă ani un cuplu discret cu Smiley. De patru ani sunt părinți, iar de doi și jumătate soț și soție. Prezentatoarea de la Pro TV nu crede că există un secret când vine vorba de relația ei cu Smiley, ci pur și simplu o dorință de a merge pe același drum împreună.

„Nu cred că există un secret. Cred că este doar dorința de a merge pe același drum împreună. Căsătoria, ca orice relație, este ca un dans. Când cel de lângă tine face un pas în spate tu faci un pas spre el și invers. Atunci când eu sunt jos el este acolo să mă ridice și invers. Știe să mă tempereze, pentru că eu sunt puțin colerică. Știe să mă aducă cu picioarele pe pământ”, ne-a mai spus prezentatoarea de la MasterChef.

Cum s-a schimbat relația lor după apariția lui Josephine

Am vorbit cu Gina Pistol și despre cum s-a transformat relația dintre ea și Smiley după apariția fiicei lor, Josephine.

„Relația evoluează, iubirea într-adevăr se schimbă. Devine mai închegată. Nu mai sunt fluturii aceia din primele șase luni de relație. Dar avem ceva ce nu ai în primele luni de relație. O stabilitate. Ne știm punctele slabe și punctele bune și știm să jonglăm cu ele și să ne sprijinim atunci când trebuie și să formăm un întreg”, ne-a mai mărturisit Gina.

Cu cine seamănă Josephine și ce fel de mamă este Gina Pistol

Prezentatoarea de la MasterChef ne-a spus și că fetița ei seamănă fizic mai mult cu ea în acest moment, în afara ochilor căprui pe care i-a moștenit de la tatăl ei. Iar în ceea ce privește personalitatea și talentele, Gina spune că Josephine este expresivă și are ureche muzicală la fel ca amândoi și că a moștenit mișcările de dans ale lui Smiley.

„Ca mamă cred că sunt destul de echilibrată. Îi permit atât cât trebuie, dar îi pun și limite. Consider că are nevoie de limite și de reguli. Când întrece măsura îi arăt că a întrecut limita, dar știu să o las să facă ce fac copiii”, ne-a mai spus Gina.

Sezonul 10 MasterChef România va fi difuzat în fiecare zi de luni, de la 20:30, la Pro TV.

Foto: Instagram/@ginapistol; Pro TV

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Ștefan Buzoianu

