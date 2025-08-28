Dieta „minune” a Ginei Pistol. Cum a reușit prezentatoarea să slăbească 8 kilograme

Gina Pistol a scăpat rapid de 8 kilograme și este pregătită să revină pe micile ecrane, în postura de prezentatoare „MasterChef” cu o siluetă nou-nouță. Vedeta Pro TV a dezvăluit care este dieta care a ajutat-o să scape de kilogramele nedorite.

Dieta Ginei Pistol

Gina Pistol a participat miercuri la lansarea grilei de toamnă a Pro TV, uimind pe toată lumea cu noul ei look. Vedeta pare o cu totul altă persoană, după ce în ultima vreme a „topit” opt kilograme.

Prezentatoarea „MasterChef” a dezvăluit fără rețineri cum a reușit să obțină o siluetă de model.

„Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”, a declarat Gina Pistol pentru Click.

În același timp, prezentatoarea tv merge la sală, iar regimul ei este în continuare unul echilibrat.

„M-am apucat de sală și încerc să ajung de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe zi, la micul-dejun iau iaurt cu fructe de pădure, iar seara o salată sau un măr. Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, se vede diferența!”, a dezvăluit ea.

Cine are grijă de Josephine când vedeta este la filmări

Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, crește văzând cu ochii. Vedeta mărturisește emoționată că nu îi vine să creadă cât de repede a trecut timpul și ce mare s-a făcut fetița ei.

„Micuța nu mai e micuță. Are deja patru ani și jumătate. Mă uit la ea cât a crescut! E un copil tare bun! Ce mă uimește pe mine este timpul acesta care trece foarte repede. Acum e micuță și o ții în brațe așa, după care ți-e mai greu s-o ții în brațe. După care face 14 ani, pe urmă 18, pleacă de acasă… Avem o fetiță minunată, e foarte simpatică și foarte veselă”, a dezvăluit ea.

Cum Gina Pistol a revenit pe platourile de filmare a noului sezon „MasterChef”, Josephine rămâne în grija tatălui ei.

„Rămâne cu Andrei când este acasă și avem și un ajutor în casă, avem o fată Cătălina care ne ajută. Altfel, mi-ar fi imposibil. E foarte greu că stau de dimineața până seara la filmări. Mai este și fratele meu, care se mai joacă cu ea când rămânem noi fără energie. Cele mai grele perioade sunt acele salturi de creștere când copilul plânge cu ușurință și vrea toată atenția ta. Aceste salturi te solicită puțin mai mult! Viața de mamă nu e așa ușoară, nu e roz!”, a povestit prezentatoarea.

