Gina Pistol, despre cea mai grea perioadă din viața ei. Prezentatoarea nu și-a putut ascunde lacrimile: „M-au pus la zid și au dat cu pietre în mine”

Gina Pistol (45 ani) a vorbit cu sinceritate despre provocările maternității în cadrul podcastului „Tot ce nu spunem”, moderat de prietena ei, Sore Mihalache. Mărturisirile vedetei au fost emoționante, abordând subiecte sensibile despre schimbările fizice și psihice pe care le-a traversat după nașterea fiicei sale, Josephine.
Gina Pistol a vorbit deschis despre presiunea standardelor impuse de rețelele sociale și despre încercările ei de a se regăsi între rolul de mamă și cel de femeie.
„Pentru mine, primii ani ca mamă au fost foarte grei. Eu nu eram doar mamă, eram și femeie, și menajeră în casă”, a mărturisit prezentatoarea tv, subliniind că maternitatea nu este întotdeauna perfectă, așa cum se vede online.
„A fost foarte greu și eu, când am spus asta pe internet, anumite femei m-au pus la zid și au dat cu pietre în mine. Asta nu anulează iubirea pe care i-o port copilului meu, dar eu spun pur și simplu ce a însemnat pentru mine. Mă uitam la alte femei care arătau doar partea frumoasă și mă frustra. Mă gândeam: «Băi, ce fac eu greșit? De ce nu arăt așa? De ce nu mă simt așa?»”, a explicat soția lui Smiley în podcastul lui Sore.
După nașterea fiicei sale, corpul Ginei Pistol a trecut prin schimbări semnificative, care au afectat-o profund. În ciuda eforturilor sale la sală, unele transformări nu puteau fi reversibile.
„Stau femeile acasă, alăptează și se uită pe Instagram la o altă femeie care a născut de câteva luni și are abdomen. Nu trebuie să fim toate la fel! Eu n-am avut norocul să fiu aia cu abdomenul plat după șase luni. Nu, frate, am rămas cu o burtă și un surplus de piele!”, a explicat Gina Pistol.
Vedeta a mărturisit că a apelat la o operație estetică pentru a elimina surplusul de piele rămas după sarcină.
„Slăbisem, băgam sală, aveam six-packs, dar n-aveam ce să mai fac cu pielea aia, că nu mai am 20 de ani. Pierdusem din elasticitate și a trebuit să mă duc să mă operez, să-mi tai surplusul ăla”, a povestit Gina Pistol.