Cătălin Măruță și Denise Rifai, ironizați de Mihai Găinușă, după ce prezentatorul i-a luat locul la emisiunea „Furnicuțele”: „După ce ai mâncat mierea din stupul Pro TV-ului acum i-ai luat și furnicuțele fetei…”

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Mihai Găinușă i-a ironizat pe Cătălin Măruță și Denise Rifai după ce prezentatorul i-a luat locul jurnalistei la emisiunea „Furnicuțele”.

Cătălin Măruță și Denise Rifai, ironizați de Mihai Găinușă după ce prezentatorul i-a luat locul jurnalistei la emisiunea „Furnicuțele”

Mihai Găinușă prezintă de la începutul anului rubrica „La mintea cocoșului” pe YouTube. În cel mai recent episod, fostul „cârcotaș” îi ironizează pe Cătălin Măruță și Denise Rifai după ce s-a anunțat că Măruță o va înlocui din toamnă pe Rifai la „Furnicuțele”.

„Marea noutate, jongleria TV prin care Mămăruță face schimb de tricouri cu Denise Rifai. Ei da, Denise părăsește furnicarul și lângă Blană și Scamă nu mai ei o damă, ci acest Kylie Legender din familia Kardashian de România, Cătălin Mămăruță.

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După ce ai mâncat mierea din stupul Pro TV-ului acum i-ai luat și Furnicuțele fetei… Acum are mai mult timp pentru audieri… ăăă, vreau să spun audiții pentru o nouă emisiune. Mă furnică să zic mai multe, dar n-o fac că poate ajung să fac și eu o emisiune la TV și o să-i zic Termitele cu sloganul «Mai termitați, măi!»”, a spus Mihai Găinușă, pe YouTube.

După o pauză de șase luni, timp în care a prioritizat familia și proiectele personale, Cătălin Măruță își reia activitatea în televiziune, pregătit pentru un nou început. „Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi”, a declarat el, într-o postare în mediul online. Proiectul „Furnicuțele” promite divertisment de calitate și un format flexibil, care îi va permite prezentatorului să se bucure de timpul petrecut alături de familie, de artista Andra și de copiii lor, David și Eva.

Foto: Instagram

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