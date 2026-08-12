Denise Rifai, mesaj pentru Cătălin Măruță după ce s-a aflat că va fi înlocuită la „Furnicuțele”: „Ne vedem curând”

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Denise Rifai părăsește emisiunea „Furnicuțele” după un sezon, în timp ce Cătălin Măruță preia rolul de prezentator. După ce Antena 1 a dat vestea cea mare, jurnalista i-a transmis un mesaj celui care o va înlocui.
Denise Rifai face loc unei noi provocări profesionale. După ce a transformat emisiunea „Furnicuțele” într-un adevărat fenomen TV, jurnalista își ia rămas-bun de la acest proiect pentru a se dedica unei noi aventuri la Antena 1. În locul său, Cătălin Măruță va prelua cârma show-ului. Informația a fost confirmată de postul de televiziune.
La rândul ei, Denise a făcut anunțul pe rețelele sociale, unde a mulțumit echipei din spatele show-ului și i-a transmis un mesaj lui Măruță.
„Mult succes, @catalin_maruta! Faraoanca vă ține pumnii! Furnicuțelor, vă iubesc! Cât despre voi, publicul meu, e o dragoste mult prea mare să o pot descrie în cuvinte! Ne vedem curând!”, a scris Denise Rifai pe Instagram.
Pentru Denise Rifai, „Furnicuțele” a fost mai mult decât un simplu proiect, după cum a spus chiar ea. A fost o provocare care a scos-o din zona de confort și i-a oferit oportunitatea de a arăta o latură mai relaxată și jovială a personalității sale.
„Pentru mine, aventura „Furnicuțele” ajunge astăzi la final. Este un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după-amiezele românilor în niște întâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi”, a declarat jurnalista.
Cu toate acestea, Denise Rifai nu părăsește familia Antena 1. Dimpotrivă, ea a confirmat că lucrează deja la un nou proiect, despre care promite că va fi „o poveste frumoasă de construit împreună”.