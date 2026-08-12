Nidia Moculescu, prima reacție după victoria în instanță în fața mamei sale, Mariana Moculescu: „Suntem încă în proces”

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Judecătorii au respins cererea Marianei Moculescu de a primi pensie de întreținere de la fiica sa, Nidia. Decizia din 7 august 2026 poate fi contestată, iar procesul principal va continua în octombrie. Contactată de jurnaliști, Nidia a oferit prima reacție după victoria ei în instanță.

Nidia Moculescu, prima reacție după victoria în instanță în fața mamei sale, Mariana Moculescu

Nidia Moculescu, fiica regretatului compozitor Horia Moculescu, a obținut o primă victorie în lupta juridică cu mama sa, Mariana Moculescu. Instanța a respins cererea de acordare a unei pensii de întreținere solicitată de urgență de către Mariana, iar tânăra a făcut primele declarații după hotărârea judecătorească.

„Nu pot să comentez, nu am voie, suntem încă în proces”, a spus Nidia, pentru Spynews.ro.

Decizia, pronunțată pe 7 august 2026 de Judecătoria Sectorului 3 București, a stabilit că cererea de ordonanță președințială depusă de Mariana Moculescu este „neîntemeiată”. Conform Portalului Instanțelor de Judecată, aceasta are dreptul să conteste hotărârea în termen de cinci zile.

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Mariana Moculescu a solicitat sprijin financiar de la fiica sa, susținând că nu își mai poate acoperi singură cheltuielile. Întrucât procesul principal privind pensia de întreținere va începe abia în octombrie, ea a cerut o soluție temporară, însă magistrații nu au considerat necesar să aprobe cererea. Decizia a fost dată fără cheltuieli de judecată.

Procesul va începe în toamnă

În ciuda acestei prime decizii nefavorabile pentru Mariana, conflictul juridic dintre mamă și fiică este departe de a se încheia. Procesul principal urmează să fie judecat în toamna acestui an, iar atunci va fi analizată solicitarea legată de acordarea pensiei de întreținere.

Nidia Moculescu a preferat să rămână discretă în privința detaliilor cazului, explicând că nu poate oferi informații suplimentare din cauza procedurilor legale aflate în desfășurare.

Foto: Facebook

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