Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, a cerut-o în căsătorie pe Elena Economu

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Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, a îngenuncheat sub apusul soarelui și a cerut-o în căsătorie pe Elena Economu, fiica afaceristului Tudorel Economu, care deține lanțul de restaurante Fattoria.

Vincenzo Castellano și Elena Economu se căsătoresc!

Vincenzo Castellano și Elena Economu s-au logodit, relatează Cancan.ro. Cei doi formează un cuplu discret de aproximativ doi ani. Relația lor a ieșit la lumină în iunie 2024, când Vincenzo și Elena au apărut pentru prima dată împreună pe rețelele sociale. Elena Economu este fiica milionarului constănțean Tudorel Economu, care deține lanțul de restaurante Fattoria.

Un apus de soare spectaculos și emoții intense, așa poate fi descris momentul în care Vincenzo Castellano a cerut-o în căsătorie pe Elena Economu. Terasa a fost decorată inedit, cu pietre roz pal, care au adăugat un farmec aparte serii. În mijlocul acestei atmosfere, Vincenzo a îngenuncheat, iar Elena, cu lacrimi de fericire în ochi, a acceptat să-i devină soție. Un buchet superb de trandafiri albi și un sărut în lumina apusului au completat scena emoționantă.

Pentru acest moment special, cei doi au ales ținute all-white. Elena a strălucit într-o rochie mini albă, cu mâneci lungi transparente și o fundă din mătase, în timp ce Vincenzo a optat la rândul lui pentru o ținută albă, lejeră, care s-a integrat perfect în decorul romantic. În fotografiile publicate ulterior, Elena și-a afișat, cu mândrie, inelul de logodnă: o bijuterie cu un diamant oval în centru, fixat pe o bandă din aur alb sau platină cu diamante încrustate.

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Ce relație au Vincenzo Castellano și Antonia în prezent și câți copii are

Înainte de a o întâlni pe Elena, Vincenzo Castellano a avut două relații importante. Căsătoria intens mediatizată cu Antonia, alături de care are o fiică adolescentă, Maya, și o relație ulterioară cu o femeie pe nume Ramona, care i-a dăruit un băiețel. Deși ambele povești de dragoste s-au încheiat, Vincenzo a rămas un tată implicat.

Despre relația ei cu Vincenzo, Antonia a declarat recent pentru EGO.ro: „Totul este bine în relația noastră, pentru că îi dorim binele Mayei și amândoi facem tot ce ține de noi ca ea să fie fericită. Așa că relația noastră este pe cât se poate de normală și de civilizată”.

Foto: Instagram

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