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Prințesa Eugenie a născut al treilea copil, o fetiță, pe 3 august, însă nu în Regatul Unit, unde a născut primii doi copii. Nepoata reginei Elisabeta a II-a a ales să devină mamă pentru a treia oară în Portugalia.

Prințesa Eugenie a născut al treilea copil

Prințesa Eugenie (36 de ani) și soțul ei, Jack Brooksbank (40 de ani), au anunțat că au devenit părinții unei fetițe pe 3 august. Cei doi au împărtășit în mediul online prima fotografie cu fetița lor. „Jack și cu mine suntem foarte încântați să anunțăm venirea pe lume a micuței Brooksbank!! Suntem extrem de îndrăgostiți de fetița noastră”, a scris ea.

Între timp, familia regală a transmis o declarație oficială: „Alteța Sa Regală Prințesa Eugenie și domnul Jack Brooksbank sunt încântați să anunțe nașterea fiicei lor, născută luni, 3 august 2026, la ora 18:20, într-un spital din Lisabona, Portugalia”.

Comunicatul a inclus și greutatea exactă a bebelușului, și anume 2,977 de kg. „Majestățile Lor, Regele și Regina, precum și alți membri ai familiei regale, au fost încântați să afle vestea”, se încheia comunicatul.

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De ce a ales Portugalia pentru a treia naștere

În 2022, Eugenie și familia ei s-au mutat parțial în Portugalia pentru slujba lui Brooksbank. După ce a lucrat pentru Casamigos, compania de tequila a lui George Clooney, el colaborează acum cu dezvoltatorul imobiliar Mike Meldman, un partener de afaceri al lui Clooney.

În cadrul podcastului „Table Manners” din 2023, Eugenie a explicat de ce viața în Portugalia este „un vis”. „Pot să merg la supermarket în ținută sport și cu părul prins fără să-mi pese. Nu-mi pasă. Nimănui nu-i pasă”, a spus ea.

Eugenie și soțul ei au devenit părinți pentru prima oară în 2021, odată cu nașterea fiului cel mare, August, urmat de Ernest în 2023. Prințesa și Brooksbank sunt căsătoriți din 2018.

Foto: Instagram

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